Ali Engin: En büyük destekçimiz muhtarlar olacak

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, ilçenin her mahallesinde vatandaşlarla kucaklaşmayı sürdürüyor. Sokaklardaki sorunları zaman kaybetmeden çözeceklerini söyleyen Engin "Yeni dönemde Muhtarlar en büyük destekçimiz olacak. Koordinasyon birimleri kurarak eksiklere anında ve yerinde çözüm üreteceğiz" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarını ve hemşeri derneklerini ziyaret eden CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, ilçenin her sokağında esnafla da buluşmalarını sürdürüyor. Vatandaşların öneri ve taleplerini dinleyen Engin, yeni dönemde katılımcı bir anlayışı hayata geçireceklerini, mahallelerde -muhtarlar öncülüğünde- kuracakları koordinasyon birimleriyle tüm sorunlara anında çözüm üreteceklerini söyledi.

Koordinasyon birimleri

CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, "Önümüzdeki 5 yılda katılımcı bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Tüm sivil toplum kuruluşlarını ve meslek odalarını yönetim sistemine dahil edeceğiz. Mahallelerin sorunları konusunda en büyük destekçimiz muhtarlar olacak. Kuracağımız Mahalle Koordinasyon Birimleri sayesinde, ilçenin küçük boyuttaki tüm sorunlarına anında çözüm üreteceğiz. Gerek sosyal medya tekniğini kullanarak, gerekse birebir iletişim yöntemiyle problemleri, eksikleri kronik hale dönüştürmeden gidereceğiz" dedi.