Ali Engin: Kadınlarımız üretecek ve kazanacak

Seçim çalışmalarını sürdüren Millet İttifakı CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, Narlıdereli kadınlar için ‘kooperatif’ kurulacağını ifade etti. Engin, “Kadınlarımız hem üretecek hem para kazanacak. Biz de destek olacağız” dedi.

CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, 8 Mart’ta kadınlara ‘kooperatif’ sözü verdi. Göreve geldiği andan itibaren kadınların refahını artıracak projelere önem vereceğini söyleyen Engin, üretici kadın kooperatifi kuracaklarını, bu sayede kadınlara hem el emeklerini üretme hem de ev ekonomisine katkı verme fırsatı sunacaklarını açıkladı.

El emeği üretime dönşecek

Engin, “Narlıdere yeni dönemde kadını ile konuşulacak, ‘kadın kenti’ olacak. Kadınlarımız sosyal yaşamın her alanında en önde yer alacak. İş gücünde ve üretimde mutlaka kadına yer vereceğiz. Yapacağımız ilk işlerden biri kadın kooperatifi kurmak olacak. Kadınlarımız el emeklerini üretime dönüştürecek ve satma imkânı bulacak. Ücretsiz kreşler açacağız, kadınları sosyal yaşama katacak adımlar atacağız. Çünkü bir ülkede kadınlar mutsuzsa o ülke gelişemez” dedi.