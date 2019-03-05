Ali Engin: Narlıdere deniz sporları üssü olacak

Seçim çalışmalarını sürdüren CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp yöneticileri ile buluştu. Narlıdere Sahili’nde deniz sporlarını geliştireceklerini söyleyen Engin, Göztepe’nin su sporu takımlarının faydalanması için yeni projeler üretecekleri söyledi. Sepil, “İş birliğine hazırız” dedi.

Urla’daki kulüp binasında gerçekleşen buluşmaya CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, CHP İlçe Başkanı Şahin Fırat ve kulüp yöneticileri katıldı.

Su sporları Narlıdere'ye

Narlıdere’nin 14 kilometre sahil şeridine sahip olduğunu söyleyen Ali Engin “Göztepe Kulübü, İzmir’in en önemli marka değerlerinden biridir. Göztepe’nin su sporları takımlarını, belki ileride kurulacak kürek takımını Narlıdere’ye taşımak istiyoruz. Sahilde kurulacak platformlarla ve özel iskelelerle su sporları için uygun alanlar projelendirmek ve Göztepe’nin kullanımına sunmak gibi bir düşüncemiz var. Yeni dönemde Narlıdere denizden daha çok faydalanan, su sporları ile anılan bir ilçe olacak. Çocuklarımızı, gençlerimizi deniz sporları için teşvik edeceğiz” dedi. Başkan adayı Engin, belediyenin spor tesislerinden de Göztepe’yi daha çok yararlandıracaklarını söyledi.

Beraber yürüyeceğiz

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ise “Yerel yönetimlerle işbirliği yapmak bizim için son derece önemli. Ali Başkan’ın deniz sporlarına önem vermesi de gayet güzel. Önerilerini ekibimizle değerlendireceğiz, Göztepe olarak, Narlıdere’de neler yapabiliriz tespit edeceğiz ve birlikte yol yürüyeceğiz” dedi.