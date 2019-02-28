Ali Engin: Narlıdere kadın kenti olacak

Millet İttifakı Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, Narlıdere Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi bünyesinde düzenlenen Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nın sertifika törenine katıldı. Engin “İstihdam ve üretimde kadına öncelik vereceğiz. Ücretsiz kreşler ve kooperatifler kuracağız. Narlıdere’yi ‘kadın kenti’ yapacağız” dedi.

Toplam 18 kadının hukuk, insan hakları, cinsiyet eşitsizliği, doğurganlık, cinsellik gibi konularda bilinçlendirildiği eğitime katılan kursiyerlere sertifikalarını veren Ali Engin, kadınlarla toplu fotoğraf çektirdi. Törene, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Şahin Fırat da katıldı.

Kooperatif ve kreş

Ali Engin, “Böyle bilinçli, duyarlı ve Atatürkçü, cesur kadınlar oldukça Narlıdere’de seçim kaybetmemiz söz konusu olamaz. Bir ülkede ve kentte kadın mutsuzsa, o ülke asla ilerleyemez. Türkiye’nin pek çok sorunu vardır ancak ülkemizin en önemli sorunu kadın sorunudur. İş gücünde ve üretimde mutlaka kadına yer vereceğiz. Ücretsiz kreşler açacağız, kooperatifler kuracağız. Birlikte üreteceğiz ve bölüşeceğiz. Narlıdere’yi kadının el üstünde tutulduğu, üretimde söz sahibi olduğu bir ilçe yapacağız” dedi.

Deniz sporları

Yeni dönemde de Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu çalışarak Narlıdere’ye en güzel yatırımları kazandıracaklarını söyleyen Ali Engin “Sokaklarımızı yayalara göre şekillendireceğiz, kentin dört bir yanına nar ağaçları dikeceğiz. Denizimizden daha çok faydalanacağız, deniz sporlarını ilçemize kazandıracağız. Güzel sanatların her dalı için kullanılabilecek bir salon yapacağız. Büyük bir meydan oluşturacağız. Daha çok nefesli ve çok sesli bir Narlıdere yaratacağız” diye konuştu.