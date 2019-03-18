Ali Engin: Pir Sultan Abdal Parkı yenilenecek

Millet İttifakı CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, ilçenin en merkezi yerinde bulunan ancak yol ile 7 metrelik kot farkı nedeniyle az kullanılan Pir Sultan Abdal Parkı'nı baştan sona yenileyeceklerini söyledi. Başkan Adayı Ali Engin "Pir Sultan Abdal Parkı'nı yol hizasına getireceğiz. Alt kısımda Engelli Merkezi ve STK'ların kullanacağı ofisler, üst kısımda park ve ücretsiz çay evleri olacak" dedi.

Yerel seçimlerin ardından Narlıdere için hayata geçireceği projeleri sokak sokak gezerek anlatan Millet İttifakı CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, ilçe merkezinde yer alan ve 8 bin 500 metrekarelik alanda kurulu olan Pir Sultan Abdal Parkı'nı baştan sona yenileyeceklerini ve Narlıdereliler için yeni bir çekim merkezi yaratacaklarını söyledi. Engin, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlerin hemen ardından başlatılacak proje kapsamında, kot farkı yüzünden Mithatpaşa Caddesi'nin 7 metre aşağısında kalan çocuk oyun parkı ve yeşil alan Mithatpaşa Caddesi ile aynı hizaya gelecek. Alt kısımda; dezavantajlı vatandaşların hem becerilerini geliştireceği hem de sosyalleşme imkânı bulacağı Engelli Merkezi kurulacak. Hemen yanında oluşturulacak ofisler de STK ve hemşeri derneklerinin kullanımına sunulacak. Üst kısımdaki park alanında -ücretsiz- çay evleri de yer alacak. Parkın yeşil oranı da artırılacak. Narlıderelilere soluk aldıracak yeni ve modern park, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kısa sürede tamamlanacak. Pir Sultan Abdal Parkı, Narlıdere'nin en büyük ve en merkezi parkı. Ancak ne yazık ki yol ile kot farkı yüzünden çok kullanışlı değil. Seçimlerin ardından Büyükşehir Belediyemizin de desteği ile parkı baştan sona yenileyeceğiz ve yeni bir sosyal alan yaratacağız. Altta Engelli Merkezi ve STK'lara ayrılmış ofisler, üstte modern park alanı ve ücretsiz çay evleri herkes için keyifli ortamlar yaratacak. Seçimlerin ardından projeyi kısa sürede hayata geçireceğimizi düşünüyorum.