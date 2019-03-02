Ali Engin: Piriştina’dan güç alacağız

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, İzmir’in efsane belediye başkanı Ahmet Piriştina’nın Narlıdere’deki mezarını ziyaret etti. Engin “Görev yapacağım süreçte, anılarını ve hizmet anlayışını yaşatacağıma söz veriyorum. O’nun varlığından güç alacağız” dedi.

Ali Engin: Piriştina’dan güç alacağız
02 Mart 2019 Cumartesi 13:17

Seçim çalışmalarını sokaklarda halk ile birlikte devam ettiren CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, İzmir’in unutulmaz Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’nın Aşağı Narlıdere Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti. Ziyarete CHP Narlıdere İlçe Başkanı Şahin Fırat ve meclis üyesi adayları da eşlik etti. Engin ve beraberindekiler, Narlıdere’nin eski belediye başkanlarından Ali Fuat Çetinkılınç’ın kabrini de ziyaret etti.

Işıklar içide uyusun

CHP’li Ali Engin “Görev yapacağım süreçte, efsane başkanımız Ahmet Piriştina’nın anılarını ve hizmet anlayışını yaşatacağıma, emanetlerine sahip çıkacağıma söz veriyorum. O’nun varlığından ve yaptıklarından güç alacağız. Işıklar içinde uyusun” dedi.

Etiketler; #chp #narlıdere #Belediye Başkan Adayı #Ali Engin #Ahmet Piriştina
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