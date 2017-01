Anayasa Değişikliği 339 oyla Meclis'ten geçti

Anayasa Değişiklik Teklifi tümü üzerinde yapılan oylama sonucu 339 oyla kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifi birinci tur görüşmeleri 9 Ocak Pazartesi Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye başladı ve 7 gün sürdü. Teklifin ikinci tur görüşmeleri 18 Ocak Çarşamba günü başladı ve 3 gün sürdü. Her iki turda da maddelerin görüşülmesine geçilmesi ve iki iptal oylamayla toplam 18 madde 40 kez oylandı.



Teklifin tümü üzerindeki oylama sırasında CHP’li kadın milletvekilleri oy kupalarının önünde bekledi. AK Partili kadın milletvekillerinin de oy kupalarının yanına gitmesi üzerine Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş duruma müdahale etti. Elitaş, kadın milletvekillerini yerlerine geçmeleri konusunda uyardı. Oy kullanırken ayakta bekleyen ve fotoğraf çektiren milletvekillerini Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı sık sık uyardı. Bahçekapılı milletvekillerinin fotoğraf çektirmemesini isteyerek başkanlık divanı önünde beklememelerini istedi.





BAHÇEKAPILI: EGEMENLİK MİLLETİNDİR



Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı oylama sonuçlarını açıklarken "Gerçekten egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" dedi. Anayasa değişiklik teklifi 339 oyla kabul edildi. Ak Partili milletvekilleri teklifin kabul edilmesini alkışlayarak karşılarken CHP ve HDP’li milletvekilleri Genel Kurul Salonundan çıktı.



Genel kurul salonunda sadece CHP'li Deniz Baykal kaldı.



Başbakan Binali Yıldırım konuşma yapmak için kürsüye çıkınca CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Levent Gök bu duruma tepki gösterdi.



Başbakan Binali Yıldırım anayasa değişikliğinde kararı milletin vereceğini kaydederek şöyle konuştu:



"Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerini yaptık. Değişikliği gerçekleştirecek olan aziz Türk milletidir. Vekiller olarak bize verilen görevi yaptık. Şimdi söz karar milletindir. Yetki milletindir, mühür milletin elindedir. Milletimiz bu konuda son sözü söyleyecek son kararı verecektir. Türk milleti cumhuriyete cumhuriyetin değer ve kazanımlarına aşık bir millettir. BU aziz millet 23 Nisan 1920’de bu yüce Meclis’i kurmuştur. Kahramanca bir kurtuluş mücadelesi verdi. İstiklalin kendisi kazandı. 29 Ekim 1923’te cumhuriyeti ilan etti, sahip çıktı, korudu kolladı büyüterek bugünlere getirdi. 15 Temmuz gecesi bu necip millet Gazi Meclis’i ile birlikte hükümeti, devleti, ülkesini, canı pahasına korudu, dünyanın hayranlığını kazandı. Sandık her önüne geldiğinde en doğru kararı verdi millet. Millet bu anayasa değişikliği konusunda da en doğru kararı mutlaka verecektir. Milletimiz sandığa gidecek aklıyla, vicdanıyla oy kullanacak. Türkiye için en doğru tercihi yapacaktır. Milletin vereceği karar en isabetli karar olacaktır. Millet her şeyin en iyisini bilendir. Bu anayasa değişikliği görüşmelerinin süresince çok özverili çalışmalar oldu. TBMM çalışanlarına, stenograf arkadaşlara, bize servis yapan hizmetli, garson, danışman, güvenlik ekiplerine ve meclis çatısı altında hizmet veren herkese teşekkür ediyorum. Milletin verdiği karar başımız gözümüz üzerinedir. Bu anayasa değişikliğinin ülkemiz, geleceğimiz için uğurlu olmasını diliyorum."



Başbakanın konuşmasını MHP sıraları ayakta alkışladı. Başbakan Binali Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir süre konuştu.