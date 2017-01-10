Anayasa değişikliği teklifinde MHP 15 fire verdi

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edildi

Teklifin maddelerine geçilmesine ilişkin ilk oylamaya 480 milletvekili katıldı. 338 oyla 330 sınırının üstünde kabul çıkarken, 134 ret, 2 çekimser, 5 boş ve 1 geçersiz oy kullanıldı.



Başkanvekili oy kullanamadığından bir AK Partili vekil de mazeretli olduğundan AK Parti'nin 314 sandalyesine ek olarak diğer partilerden 24 oy destek aldığı görüldü. Bu oyların MHP'den geldiği kabul edilirse, 39 kişilik MHP grubunun 15 fire verdiği sonucu çıkıyor. MHP grubundan 5 milletvekili teklife evet oyu vermeyeceklerini önceden açıklamışlardı.



Oylamanın hemen ardından Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giderek sonuçları değerlendirdi. HDP grubu, tutuklu 11 milletvekilinin "oy kullanma hakları gaspedildiği" gerekçesiyle tepki olarak oylamaya girmedi.







GİZLİLİK ARBEDESİ



İlk oylamada AK Parti milletvekillerinin büyük bölümü kabine girmeden oylarını kullandılar. Oylamanın başında buna tepki gösteren CHP'liler ile AK Partil'iler arasında gerilim ve zaman zaman arbede yaşandı. Bazı CHP'liler, renkli pulları kabine girmeden zarfa yerleştiren AK Parti'lileri cep telefonlarıyla görüntülemek için kabinlerin önünde biriktiler. Bu sırada itişmeler yaşanınca Başkanvekili Aydın bir süre ad okutmaya ara verdi. Bazı AK Parti'liler pulları açıktan zarfa yerleştirirken bazıları da yanlarındaki arkadaşlarına gösterdiler. Bunları kayda alan CHP'liler ile AK Parti'liler arasında oluşan gerilime parti yöneticileri müdahale ettiler.



Aydın kabin önlerinde yığılma olmaması ve gizli oylama kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Oylama sürerken AK Partililer de Başbakan Binali Yıldırım ile anı fotoğrafı çektirdiler.