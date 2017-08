Anıtkabir'de önce saygı duruşu sonra dua

Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Yıldırım'ın, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Yıldırım, saygı duruşunun ardından dua etti

YAŞ üyeleri, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi. Başbakan Yıldırım başkanlığındaki şura üyeleri, Anıtkabir'de görevli komutanlar tarafından karşılandı.



YAŞ heyeti daha sonra üzerinde "YAŞ üyeleri" yazan çelenkle Aslanlı Yol'dan yürüdü. Başbakan Yıldırım'ın, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Yıldırım, saygı duruşunun ardından dua etti.



Yıldırım başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.





"DAHA MÜREFFEH BİR TÜRKİYE EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZDİR"



Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başbakan Yıldırım, deftere şunları yazdı:



"Güçlü temeller üzerine miras bıraktığınız Cumhuriyeti, muasır medeniyetler hedefine ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Daha müreffeh, daha güvenli, daha adil, daha özgür bir Türkiye en önemli hedefimizdir. Şehit kanlarıyla yoğrulan bu vatan topraklarını aynı azim ve kararlılıkla koruma, gelecek nesillere emanet etme inancımız her zamankinden daha fazladır.



15 Temmuz 2016 günü yaşanan melun darbe girişimi karşısında milletimizin gösterdiği diriliş ruhu bir kez daha kanıtlamıştır ki bu millet istiklalinden, istikbalinden asla vazgeçmeyecek, dün olduğu gibi bugün de canı pahasına bizi biz yapan değerlerini koruyacaktır. Milletimiz, 15 Temmuz'daki cesaretli ve kahraman duruşuyla tüm dünyaya asla esareti ve vesayeti kabul etmeyeceğini göstermiş ve vatanı namertlere çiğnetmemiştir. Millet iradesinin her türlü vesayetin üzerinde olduğunu bu aziz millet kanları ve canları pahasına kanıtlamıştır. 15 Temmuz, şanlı tarihimizin altın sayfalarına bir destan olarak yazılmıştır. Milli irade adeta tecessüm ederek demokrasiye ve ülkesinin bağımsızlığına sahip çıkmıştır.



Krizlerle boğuşan bölgemizde milletimizin işte bu azmi ve iradesi sayesinde ülkemiz bir istikrar adası olarak varlığını sürdürmektedir. Devletimiz kendisine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek kudrete sahiptir. Bu şuurla 2023 hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz Yüksek Askeri Şura toplantısının ülkemize, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyor, bize bağımsız bir devlet bırakan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."



Başbakan Yıldırım başkanlığındaki YAŞ heyetinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal yer aldı.



Ziyaretin ardından Başbakan Yıldırım ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, aynı makam aracıyla Anıtkabir'den ayrıldı.