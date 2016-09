İşte Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’un açıklamalarından satır başları:



Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı, çok teferruatlı olarak Adalet Bakanımız tarafından Bakanlar Kurulu'na sunuldu. İlgili bakan arkadaşlarımız bu hafta içerisinde kendilerini ilgilendiren perspektifle bu teklifle ilgili görüşlerini hazırlayacaklar. Önümüzdeki hafta da bu konu Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılacak. Çok sayıda reform niteliğindeki adım, bu yasa tasarısıyla birlikte de atılacak.



BOSNA HERSEK'İN AB ÜYELİĞİ SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ



Türkiye, AB ile ilave fasıllar açılmasından yanadır. Türkiye'nin bu fasılların açılmasında hiçbir tereddüdü yoktur. Özellikle 23. ve 24. fasıllar, fikir özgürlükleri, ifade özgürlükleri ve medya özgürlükleri konusunda da Türkiye'nin hiçbir şekilde çekineceği, hiçbir şekilde geri adım atmasını gerektirecek bir durum yoktur. Aynen yeni açılan fasıllar gibi, bu fasılların açılmasını da Türkiye olarak istediğimizi, arzu ettiğimizi bir kere daha ifade etmek isteriz.

Balkan coğrafyasında yeniden siyasi stresin ortaya çıktığını görüyoruz. İlgili bütün ülkelerin Balkan ülkelerinde bu siyasi stresi azaltacak çabalar içinde olması gerektiğine inanıyoruz.

Türkiye olarak en çok üzerinde durduğumuz konu Bosna Hersek’in bütünlüğüdür. Bosna Hersek'in bütünlüğünün sağlanması açısından AB üyeliğinin önemli bir adım olacağını düşünüyoruz. Bosna Hersek’in AB üyeliği sürecini destekliyoruz.



MOODY’S’İN KARARI: NASIL OLDU DA İKİ GÜN SONRA TAM TERSİNE EVRİLDİ?



Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelen konulardan biri Moody’s not kararıdır. Moody’s’in yapmış olduğu bu değerlendirme tamamıyla siyasi içerikli bir değerlendirmedir.

Bizim anlamakta zorluk çektiğimiz husus 21 Eylül günü Moddy’s’in analizlerinde ortaya konan perspektif nasıl oldu da iki gün sonra tam tersine evrildi?

İlk değerlendirmede 15 Temmuz sonrasında ortaya çıkan risklerin önemli ölçüde azaldığı ifade edilmişti.

Ancak 2 gün sonra Moody’s Türkiye’nin notunu indirdi.

Darbe girişimi sonrası Türkiye ekonomisi için büyük bir risk vardı ama değişti. Türkiye ekonomisi kararlılıkla yoluna devam ediyor.

Evet darbe büyük bir kırılganlık ortaya çıkarma potansiyeline sahipti. Ancak çok şükür bu dönem geride kaldı.

Darbeyi planlayan üst aklın “Türkiye ekonomisi kötüye gidiyor” algısı yaratmak için çalışacağını bileceğiz.

Böyle bir açıklamanın sayın cumhurbaşkanımızın ABD’de yatırımcılarla yaptığı çok olumlu görüşmeler sırasında yapılması da oldukça manidardır.

İnşallah oluşturulmaya çalışılan bu algı operasyonu da en kısa sürede sona erecektir.

Biz herhangi bir derecelendirme kuruluşunun Türkiye ekonomisi ile ilgili ‘Aferin ne güzel gidiyorsunuz’ demesini, her şeyin güllük gülistanlık olduğu anlamına nasıl almadıysak; bugün herhangi bir derecelendirme kuruluşunun Türkiye ekonomisinin görünümünü durağana çevirmesi ve notunu değiştirmesini de hayatın sonu, kıyametin kopuşu olarak telakki etmeyiz.



KAMUDA PKK OPERASYONU HAKKINDA BAKANLAR KURULUNDA DEĞERLENDİRME YAPILDI MI?



Türkiye üç terör örgütüyle mücadele ediyor. PKK, DAEŞ ve FETÖ de darbe girişimi ile bu işin tuzu biberi oldu.Türkiye bunlarla irtibatlı ve iltisaklı olanlarla mücadele etmelidir. Türkiye diğer terör örgütleriyle de FETÖ ile olduğu gibi mücadele etmektedir.



MÜNBİÇ’E OPERASYON OLACAK MI? RAKKA İLE İLGİLİ OPERASYONA İLİŞKİN NETLEŞEN DETAYLAR VAR MI?



Türkiye’nin Suriye’deki operasyonunu 3 tane kırmızı çizgisi var. Birincisi Türkiye kendi sınırlarını terör örgütlerinden korumak zorundadır. İkincisi Türkiye Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanadır. Üçüncüsü ise bunula bağlantılı olarak Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak bir PYD koridorunun pratik olarak Suriye’nin bölünmesi anlamına geleceğini biliyoruz. Buna Türkiye’nin müsaade etmeyeceği muhakkaktır. Özellikle Menbiç’te YPG’nin Fırat’ın doğusuna çekildiği ve Menbiç’i boşalttığını görüyoruz. Rakka ve Musul’da yerel unsurların operasyonların ana unsuru olması görüşünü savunuyoruz. Ve bu operasyonlar uluslararası koalisyonun gözetiminde yapılsın. PYD ve YPG’nin bu operasyonlarda bulunmaması Türkiye için önemlidir.



OHAL DEVAM EDECEK Mİ?



Olağanüstü hal ile ilgili, devamı, uzatılması ile ilgili herhangi bir konu Bakanlar Kurulumuza gelmemiştir.



FETÖ’DEN MAĞDUR OLDUĞUNU İDDİA EDENLERLE İLGİLİ SON KARAR NE ZAMAN VERİLECEK?



FETÖ'nün işlediği suç, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hatta hiç abartmadan söylüyorum; Anadolu ve Rumeli topraklarında bulunuş tarihimizin en ağır suçudur. Bu ağır suçla irtibatlı ve iltisaklı olan her kim varsa o da en ağır suçun ortaklarıdır. İlla uçağı kaldırıp Meclis'i bombalaması gerekmiyor. O işi bir kişi yaptı ama o bir kişinin arkasında binlerin, on binlerin olduğunu da hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu ağır suçu hafifletecek hiçbir söz ve teşebbüsün içerisinde olunmaması lazım. İlk günden beri bunu söylüyoruz. Ama aynı şekilde adaletli davranacağız. Kimsenin haksız yere burnunun kanamaması, kimsenin haksız yere bir takibata uğramamasını da sağlayacağız. Bu hassasiyet içinde bu soruşturmalar devam ediyor.



Beş altı tane somut kriter var. Bunlar tespit edilecek. Detaylı çalışmalar yapılacak. Asılsız ihbarlar meselesini biraz daha genişletelim. Sadece isimsiz değil asılsız ihbarların da büyük bir suç olduğunu belirtelim.



ASILSIZ İHBARIN SUÇ OLDUĞUNU HERKESİN BİLMESİ LAZIM



Asılsız ihbarlar meselesini biraz daha genişletelim. Sadece imzasız ihbarlar değil asılsız ihbarların da fevkalade büyük bir suç olduğunu herkesin bilmesi lazım. Yani öyle oturduğu yerden, herhangi bir şekilde husumeti var ya da geçmişte aralarında herhangi bir mesele geçmiş, 'Bir mektup yazayım da şunu şikayet edeyim' demenin de bir bedeli olduğunu herkes bilmelidir. Suçu olanı affetmeden ama kimseye de haksızlık yağmadan yolumuza devam edeceğiz.



VARSA BİR HAKSIZLIK ORTADAN KALDIRILMAYA ÇALIŞILACAK



Başbakanlık bünyesinde bir komisyon oluşturuldu. Somut kriterleri artık kamuoyu da biliyor, 5-6 tane somut kriter var. Bu kriterlere uygun bir şekilde bu insanlar görevden uzaklaştırılmışlar mı uzaklaştırılmamışlar mı bunlar tespit edilecek. Ayrıca gerekli görülen dosyalarda detaylı çalışmalar yapılacak. Yani somut olarak bu tür şeyler yok, subjektif birtakım değerlendirmeler yapılmışsa bunlarla ilgili çalışmalar yapılacak ve varsa bir haksızlık ortadan kaldırılmaya çalışılacak.



MOODY'S AÇIKLAMASI SONRASI PİYASALARDAN NE KADAR ÇIKIŞ BEKLİYORSUNUZ?



Türkiye ekonomisini rahatsız edecek bir çıkışın olmadığını biliyoruz. İhtimalden bahsediliyor. Ben o ihtimali görmüyorum. Ben çok büyük bir çıkış olmayacağı kanaatindeyim. Bu açıklamayı 15 Temmuz’un artçısı olarak görüyorum. Türkiye ekonomisini tedirgin edecek bir çıkış olmayacak.



ŞEHİR DIŞINA TAŞINAN ASKERİ ALANLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK? BU TAŞINMA ANKARA’DA GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURACAK MI?



Bu yerlerin taşınmasıyla ilgili her türlü analiz yapıldı. Hiçbir güvenlik riski oluşturmayacaktır. Bu alanlar kamusal ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacaktır. Serbest piyasa şartlarında. Ümit ederiz ki dövizdeki dalgalanmayla birlikte… Ümit ederiz. Ama bu konuda gerekli çalışma olunca Enerji Bakanlığı gereken açıklamayı yapar.



ANITKABİR’DE ÇOCUK PARKI TARTIŞMASI



Türkiye’nin bu kadar önemli meseleleri arasında tali diyebileceğimiz böyle bir konunun tartışılması zaman kaybıdır. İyi niyetle yapılmış bir şeydir. Yine görünen lüzum üzerine Genelkurmay Başkanlığı gelen talepler üzerine parkı kaldırmıştır. Bunu üzerinden siyasi değerlendirmeler yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu tür tartışmalarla Yenikapı ruhunu koruyamayız. Ortak değerler üzerinden bu tür tartışmalar içine girmemeliyiz.



İKİNCİ KALKIŞMA İDDİLARIYLA İLGİLİ BİR RAPOR VAR MI?



Bu yönde bir rapor yok. Halkı endişeye ve telaşa sürüklemenin de bir alemi yok. Ülkeyi yönetenler olarak şunun farkındayız. 15 Temmuz'u yapmak isteyenlerin kenara çekilmeyeceklerini biliyoruz.

Halkın içine fitne sokmak için fırsat kollayacaklarını bilmek için müneccim olmaya gerek yok.

Olası bir şekilde bu FETÖ’cü grup bazı fitneleri nasıl ortaya çıkabilir bunları takip ediyoruz. Uyanık olacağız. Uyanık olmanın yolu Yenikapı ruhunu sürdürmektir.



AK PARTİLİ 80 MİLLETVEKİLİNİN ByLOCK KULLANDIĞI İDDİASI



Bu konuda ByLock’la ilgili devam eden soruşturma devam eden bir soruşturmadır. Bu tür söylentiler üzerinden AK Parti ve AK Partili siyasetçileri töhmet altında bırakmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Doğru olan bilgiler varsa gereken adımlar atılır.



PENSİLVANYA’YI ZİYARET EDEN VE FETULLAH GÜLEN’LE FOTOĞRAF ÇEKTİREN AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ İÇİN BİR İŞLEM YAPILACAK MI?



Bunlar değerlendirilir.



EMEKLİLERE PROMOSYON MÜJDESİ VAR MI?



Emeklilerle ilgili herhangi bir promosyon çalışması yok. Bu açıklamayı Çalışma Bakanlığı yapar.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ZARRAB AÇIKLAMASI…



Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği sözler kamuoyuyla paylaştığı sözleridir.

Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelemedi. Gerekli çalışmalar Adalet Bakanlığı tarafından yürütülür.

Şu an itibariyle böyle bir konu gündem gelmemiştir.



