Geçtiğimiz günlerdeKomutanlığı'nın Anıtkabir yerleşkesine yaptırdığı çocuk parkı büyük tepki çekmişti. Genelkurmay Başkanlığı tepkiler üzerine parkın kaldırılmasına hükmetmiş ve park kaldırılmıştı. Mimarlar Odası tepki çeken çocuk parkının ardından Anıtkabir içerisine halı saha yapıldığı açıklamasında bulundu. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan, "Anıtkabir yerleşkesinin her bir metrekaresine yapılan her şey özenle yapılmak zorundadır. Orası askerin futbol oynayacağı yer değil. Anıtkabir Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı Anıtkabir'in nasıl bir yer olduğunun farkında mıdır? Simgesel ve tarihsel bir mekan olan Anıtkabir'de asker futbol oynasın diye halı saha mı yapılır? Bu artık saygısızlığın dik alasıdır. Çocuk parkı nasıl kaldırıldıysa bu halı saha da öyle kalkacak. Anıtkabir ne bir oyun alanı ne de futbol sahasıdır. Damarımıza basmadan bu halı sahayı bir an evvel ya kaldırın ya kaldırın' dedi.Aydınlanma devriminin ve laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin her dönem düşmanları olduğuna dikkat çeken CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, 'Ancak son dönemde büyük bir rejim değişikliği hayalinde olanlar ortamı da fırsat bilmiş ve durumdan vazife çıkararak simgesel alanlara saldırmaya başlamıştır. Atatürk'ün aydınlık Cumhuriyet fikriyle yaratmış olduğu kıymetli eserler sürekli hedef alınıyor. Anıtkabir'e yapılan çocuk parkı toplumun genelinde infial yaratmıştı. Hatta çocuk parkı gibi naif ve masum girişimi gerçekleştirememiş olmanın verdiği yılgıyla birlikte futbol sahası girişiminde bulunuluyor. Darbe sonrası hasarı bahane ederek ve üstelik hasar görmediği halde TBMM'nin ödül almış binasını yerle bir etmek, simgeyi yok ederek intikam duygusu güttüklerini göz önüne seriyor. Bu iki girişimi birbirinde çok farklı göremiyorum. Darbe sonrası uzun zamandır planladıkları yok edişi bir ölçüde başlattılar' ifadelerini kullandı.'Zaten bu iktidarın ve ideolojinin sahiplerinin her dönemde ve koşulda cumhuriyete, doğaya, tabiata, simgelerine ve çağdaş yaşam hakkına her koşulda düşman oldukları aşikar' olduğunu belirten Altıok, 'Bizler de bu konudaki mücadelemizi her koşulda sürdüreceğiz. Hukuki ve fikri zeminde direnmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin simgeleriyle yaşatılmasına iktidarın da sorumluluğu altındadır ve onlardan bu saygıyı göstermelerini bekliyoruz. Milli irade diyerek kutsala saygı duyulmasını savunan anlayışlarının gerçek ve samimi olduğunu kanıtlamaları için bu fırsatı iyi değerlendirsinler. En kısa sürede yıkılması sağlanmalı' dedi.Ne olursa olsun Anıtkabir'in bu ülkenin ve vatandaşlarının gözbebeği olduğunu ifade eden CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, şöyle konuştu: Anıtkabir bizim son kalemiz değil, en büyük kalemizdir. Orada hiçbir şeye izin verilmemesi gerekir. Anıtkabir'in mimarı Emin Onat, yarışmayı kazandıktan sonra Anıtkabir'e halel gelmemesi için başka yarışmaya katılmadı. Adım adım'i işledi. Anıt ve park bölümünden oluşan Anıtkabir'in park bölümü, sıradan bir park alanı değildir. Türkiye'nin her yerinden ve dünyanın 28 farklı ülkesinden bitki getirtilerek, bir zenginlik yaratılmıştır. O nedenle Anıtkabir'e gözbebeğimiz gibi davranmalıyız. Oraya bir direk dikerken bile çok ciddi özen gösterilmesi gerekiyor. Ancak yapılanları görünce de özen gösterilmediği anlaşılıyor. Konuyu yakından takip ediyorum. Gerekli aramaları yaptım ancak bilgilendirme yapılacağı söylendi. Bu kararın nasıl verildiğini öğrenmeye çalışıyorum. Anıtkabir'in kılına zarar gelmesine izin vermeyeceğiz. En kısa sürede yıkılması için de gerekli çalışmaları yapıyoruz.