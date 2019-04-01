Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Mansur Yavaş oldu

Başkent Ankara'da yerel seçim zaferi Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Mansur Yavaş'ın oldu. 2014 seçimlerinde yine aday olan ve çok az bir farkla AK Parti'li Melih Gökçek'e kaybeden Yavaş, 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı unvanına kavuştu.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde başkent Ankara'dan Millet İttifakı çıktı. Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki ile yarışan Mansur Yavaş, seçimleri henüz resmi olmayan sonuçlara göre 90 bin oy farkla kazanmayı başardı. Yavaş, 2009'da MHP'nin 2014'te ise yine CHP'nin adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmeye talip olmuş, ancak Melih Gökçek karşısında yenilgiye uğramıştı. Bu kez seçimlere CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı olarak katılan Mansur Yavaş, oyların yüzde 50,77'sini alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Mansur Yavaş, seçimden önce, başkan seçildikten sonra ilk iş olarak rozetini çıkaracağını ve herkesin belediye başkanı olacağını ifade etmişti. Ankara'da işsizliğin çok yüksek olduğunun altını sık sık çizen Yavaş, uygulayacağı projelerle Ankara'nın öz kaynaklarını kullanarak işsizliği azaltacağını, şehri daha fazla turistin ziyaret ettiği bir yer haline getireceğini vurgulamıştı.

25 yıl sonra

1999'de yapılan yerel seçimlerde CHP, DSP ve SHP'nin iddialı adaylarla seçime girmesi üzerine Refah Partisi'nin adayı olan İbrahim Melih Gökçek, aradan sıyrılarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Gökçek, o koltuğu 2018 yılına kadar bir daha bırakmadı. Girdiği her seçimden galip çıkan Gökçek, 2018'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine başkanlıktan istifa etmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ise Mustafa Tuna getirilmişti. 31 Mart 2019'da koltuk bir CHP'li ismin, Mansur Yavaş'ın oldu.