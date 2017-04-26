Ankara'da bu konuşuluyor. O isim de kabineye girecek mi?

AKP'de kabine değişikliğinin olması bekleniyor. İddiaya göre Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da kabinede yer alacak

Ankara'da bu konuşuluyor. O isim de kabineye girecek mi?

Referandumun ardından kabinede değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Yeni kabinede Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın da yer alacağı konuşuluyor.


Referandumun ardından gözler AK Parti ve hükümette yapılması planlanan değişikliklere çevrildi. Kulislere göre mayıs ayı sonunda AK Parti'nin olağanüstü kongreye gitmesiyle birlikte Ankara'daki üç önemli adım 'kabine, genel başkan ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) değişikliği' olacak.


KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ KAPIDA


Kabinede beklenen değişiklikte sürpriz isimlerin yer alacağı konuşuluyor. Ancak değişiklik bakanlarla kalmayacak. Olası bir olağanüstü kongrede sadece genel başkan değil, partinin MKYK'sı da yenilenecek. Bu nedenle kabine değişikliğinin önce yapılacağı, kabine dışı kalan bazı isimlerin de MKYK ve parti yönetiminde yer alacağı belirtiliyor.
 

ÜST YÖNETİMDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK


Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın kulislerden aktardığına göre, mayıs sonunda yapılacak olağanüstü kongreyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel başkan seçilecek. Olağanüstü kongre sadece genel başkan seçimini değil, aynı zamanda MKYK değişimini de içerecek. Partinin 50 kişilik üst yönetiminde köklü değişikliğe gidilecek.
 

"GENÇ PARTİ, GENÇ KABİNE" PLANI


Kulislere göre, 'genç kabine ve genç parti yönetimi' planı hayata geçirilecek. Partide uzun zamandan beri bakanlık ve parti yöneticiliği yapan bazı duayen isimlerin dışında, yeni ve sürpriz isimlerin hükümete gireceği iddia ediliyor.


KONGREDEN ÖNCE YENİ KABİNE


AK Parti kurmaylarına göre, olağanüstü kongreyle ilgili süreç işlerken, kabine değişikliği yapılacak. Kabine değişikliğinin kongreyi beklememesinin en önemli nedeni, görevden alınacak bazı bakanların yeni MKYK'da ve parti yönetiminde değerlendirilmesi olacak. Bu operasyonda, birden fazla sürpriz bekleniyor.


"İBRAHİM KALIN KABİNEYE GİREBİLİR"


Kabineye dışarıdan bakan alınma olasılığı yüksek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kabineye gireceği konuşuluyor. Kabineye dışarıdan MHP'li bakan alınmasına da parti lideri Devlet Bahçeli ile yapılacak görüşmede karar verilecek.
Etiketler; #referandum #ibrahim kalın #cumhurbaşkanı
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