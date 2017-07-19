Ankara'da sürpriz görüşme!

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürpriz bir toplantı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidiyor. Görüşme saat 12:00'de gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00'de Başbakan Yıldırım ile bir araya gelecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım arasında planda böyle bir görüşme yer almıyordu.



KABİNE REVİZYONU İDDİASI



Kulislerde, kabine revizyonu olacağı iddiası dolaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Genel Başkanı seçilmesinin ardından konuşulan kabine değişikliği konusunda bayram sonrası yeniden kulisleri ısındırmıştı.



Hürriyet'in bu ay başında Ankara kulislerinden derlediği bilgilere göre kabinede en fazla 3-5 bakan değişikliği veya görev değişikliği yaşanması bekleniyor. Ekonomi bakanları arasında da uyumlu bir çalışma ortamının sağlanmasının amaçlandığı öne sürülüyor.



Değişikliklerin, Başbakan Yardımcıları ve iki icracı bakanlıkla sınırlı kalacağı iddialar arasında.