AP'nin Türkiye kararına ilk yanıt: Sınır Kapısı'ndan içeri giremeyecek

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AP'nin Türkiye kararıyla ilgili "Kararı yok hükmünde sayıyoruz" dedi

AP'nin Türkiye kararına ilk yanıt: Sınır Kapısı'ndan içeri giremeyecek

Adana'da yaptığı basın toplantısında konuşan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AP'nin Türkiye'nin üyelik müzakere sürecinin dondurulmasıyla ilgili tavsiye kararını değerlendirerek, "Bize mesaj vermek isteyenler, bu parlamento kararıyla verdikleri mesajın Kapıkule Sınır Kapısı'ndan içeri girmeyeceğini bilsinler. Bu mesaj, hiçbir şekilde kulak vereceğimiz bir mesaj değil." ifadesini kulllandı.

Çelik, "Darbeye karşı demokratik direniş göstermiş bir ülkede, hukuk devleti, demokrasi gibi konularda nasıl işbirliği yapacakları şeklinde bir değerlendirme yapmaları gerekirdi. Bunun yerine, maalesef tarihe çok kötü geçecek bir tasarıya imza atma kararı verdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile sürdürdüğü müzakerelerin geçici süreliğine dondurulmasını tavsiye eden ve hukuki bağlayıcılığı olmayan bir tasarıyı kabul etmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ap #ömer çelik #ab türkiye
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