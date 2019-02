Arif Uğurlu: Gönül belediyeciliği yapıyoruz

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, "Belediyecilikte, sadece kendimizle yarışıyor, millete hizmet etmenin sadece yol yapmak değil, gönülleri de yapmaktan geçtiğini gayet iyi biliyoruz. İnsana yatırımı her şeyin üstünde tutuyor ve bu yatırımlara çok daha fazla itina gösteriyoruz. Bir taraftan belediyecilik anlayışı ile şehri imar ederken diğer taraftan insanımızı da ihmal etmiyoruz" dedi.

Yasin Çetin - Mahalle ziyaretleri, STK toplantıları, ev ziyaretleri, esnaf ve vatandaş ziyaretleri başta olmak üzere, her ortamda Kemalpaşalılarla bir araya gelen Uğurlu, 5 yıl boyunca gece-gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, sadece kendileri ile yarıştıklarını ifade etti. Başkan Uğurlu, "İlçe belediyeleri arasında en yatırımcı belediyelerden biriyiz. Bunu Kemalpaşa'ya ve Kemalpaşalılara olan gönülden bağlılığımızla başardık. Seçildiğimiz ilk günden buyana ilçemizde adeta bir inşa ve ihya hareketi gerçekleştirdik. Hamdolsun bunu birlikte başardık" ifadelerini kullandı.

Örnek yatırımlar

Bir taraftan mega projeleri hayata geçirirken bir taraftan da Türkiye'de ilk ve tek olan hizmetleri başlattıklarını belirten Başkan Uğurlu, 7'den 70'e herkesin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmanın gayreti içerisinde olduklarını kaydetti. Uğurlu, "Tüm bu çalışmaları yaparken sık sık vurguladığımız bir konu var. İnsana yatırımı her şeyin üstünde tutuyor ve bu yatırımlara çok daha fazla itina gösteriyoruz. Bir taraftan klasik belediyecilik hizmetiyle şehri imar ederken insanımızı ihmal etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Gönül belediyeciliği yapmanın gayreti içindeyiz" dedi.