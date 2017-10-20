Arınç, Gökçek'i yine çok kızdıracak!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le daha önce de tartışmalar yaşayan eski AKP'li Bülent Arınç'tan çok konuşulacak bir tweet geldi

Bir dönem Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in tartışmaları gündeme damga vurmuştu. Daha sonra iki isim de susmaye tercih etmiş ve konu kapanmıştı.



Şimdi ise Arınç attığı bir tweetle tekrar tartışmayı başlatabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gökçek'in istifasını istedi. Gökçek'ten ise henüz bir istifa açıklaması gelmedi.



Beklenen istifanın bir türlü gelmemesi üzerine Arınç daha önce attığı bir tweeti öne aldı ve sabitledi. Tweette Gökçek'in fotoğrafını da kullanan Arınç, "Bir Hint Atasözünde denir ki: 'Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını kirletmiştir'

