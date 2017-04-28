Arınç'ın o sözlerine Metiner'den yanıt geldi: Seni de FETÖ'cü diye...

AKP'li vekil Mehmet Metiner ile Bülent Arınç arasındaki atışma devam ediyor.



AKP'li Mehmet Metiner, Bülent Arınç için 'gönül dünyamda yeri yoktur' açıklaması yapmıştı. Bir radyo programına konuk olan Arınç da Metiner'e yanıt verip, "Metiner kimdir ki sözleri bu kadar kıymetli olsun, internet sitelerinde kendine yer bulsun. Benim de gönül dünyamda bir sinek ısırığı kadar yeri yok. İyi bir siyasetçi değil, çok yanlış hareketler yapılıyor. Mecliste sevilmediğinin de tanığıyım. Adıyaman’da son sıradan seçilmişti. Adıyaman’dan geldiler bize yalvardılar bunu bizden alın. Fitne çıkarıyor dediler" sözlerini söylemişti.



Bülent Arınç'ın bu sözlerine Metiner'den yanıt geldi. Twitter hesabından yanıt veren Metiner yine sert sözler söyledi.



Metiner şu cümleleri yazdı: ''Bu sözler sana ait ise çapın ve seviyen bu kadar işte! Adıyaman'dan geldiğini söylediğin kişiler de FETÖ'cü ve senin gibilerdir mutlaka! Seni de 81 ilden kripto FETÖ'cüdür fitnecilik yapıyor diye şikayet ediyorlardı. Nasıl biri olduğun görüldü. Haklıymışlar! Adıyaman'da son sıradan değil, 2. sıradan, Reis'in kontenjanından seçildim. Senin gibilerin beni sevmemesinden de ancak mutluluk duyarım! Madem beni Adıyaman'dan aldıracak gücün vardı da niye liste dışı bırakamadın beni? Bak İstanbul'da en iyi sıradayım. Ya sen? Senin de, o dönem senin gibi iktidar katında bulunanların da beni harcamaya gücünüz yetmedi. Yetmeyecek de inşaallah."