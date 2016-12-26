'Atatürk' adı gitti, Atatürk düşmanının adı geldi

Manisa Salihli ilçesinde açılan Atatürk Gençlik Merkezinin önce kız öğrencilerin elinden alındığını, sonra FETÖ okullarından devşirilen İmam Hatip Lisesine erkek öğrenci yurdu yapılarak Atatürk düşmanlığı ile bilinen Akit gazetesinin yayın yönetmeni Hasan Karakaya’nın isminin verildiğini belirten, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Atatürk’e sürekli hakaret eden bir gazetenin yazarının adı, Atatürk ismi silinerek, o tabelaya yazılamaz dedi

Hasan Karakaya’nın Salihli’de bir öğrenci yurduna adının verilmesine tepki gösteren Mazlum Nurlu konuyu Meclis gündemine taşıyarak Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a soru önergesi verdi.



Kız öğrencilerin elinden alınan, bu öğrenci pansiyonunun, çevresinde çok sayıda okul bulunması nedeniyle, kız öğrencilerin güvenli şekilde eğitime devam etmeleri açısından büyük önem taşıdığını belirten Mazlum Nurlu önergesinde;



Bu yanlış kararların Aladağ’da, Konya’da, Şanlıurfa’da kaçak tarikat yurtlarında öğrencilerin nasıl ölüme mahkum edildiğini göstermektedir.



Salihli Kaymakamlığı tarafından 10 yıl önce hizmete açılan Atatürk Gençlik Merkezi, daha sonra Türkbirliği Anadolu Lisesine devredilerek kız öğrenci pansiyonu olarak hizmet vermiştir.



15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu tesis, kapatılan özel okullardan dönüştürülen ve şehitlerden polis memuru Mustafa Serin’in adı verilen imam hatip lisesine devredilerek, erkek öğrenci pansiyonu olarak kullanılmak üzere el konulmuştur.



200 öğrenci kapasiteli öğrenci pansiyonu ile bağlı olduğu okul arasındaki mesafe 6 km’dir. Bitişiğindeki okullardan ayrılarak, 6 km uzaklıktaki okula bağlanmasını anlamak mümkün değildir.



Daha da vahimi buraya Akit gazetesi yazarı Hasan Karakaya’nın ismi verilmiştir.



Laikliğe, demokrasiye ve cumhuriyete karşı girişilen kanlı 15 Temmuz darbesini fırsata çevirmeye çalışan Hükümet, KHK’larla kapattığı tüm özel okulları, imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulu yapmıştır.



Çoğunlukla 15 Temmuz şehitlerinin isimlerin verilmesini doğru kabul etmekle birlikte, bazı Atatürk ve cumhuriyet düşmanlarının adının verilmesinin kabul edilemez bir durumdur.



Salihlili hemşerilerim, Atatürk Gençlik Merkezi adıyla açılan bir tesise, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı ile bilinen bir gazetenin yazarının adının verilmesinden duydukları rahatsızlığı sürekli dile getirmektedirler. Salihli’ye, Manisa’ya ve ülkeye hiçbir katkısı olmayan bu şahsın adının yurt tabelasından çıkarılmasını ve öğrenci pansiyonunun isminin Atatürk olarak değiştirilmesini istemektedirler.



Soma faciasının ardından, orada bir genci tekmeleyen danışman Yusuf Yerkel’e “tekmelerine sağlık Yusuf” diyerek 301 madenciyi ölüme yollayan işverenin sözcülüğüne soyunan ve acısını yaşayan Soma’lılara gazetesinden saldıran birisinin adının, ilimizde bir öğrenci yurduna verilmesi, Manisalılara hakarettir.



Kaldı ki, kutsal topraklarda ani ölümü hakkındaki şaibeler yüzünden, bu ismin öğrencilere kötü örnek olması da kaçınılmazdır, ifadelerine yer verdi.



Milli Eğitim Bakanına, Atatürk Gençlik Merkezi adıyla açılan öğrenci pansiyonuna, Atatürk düşmanlığı ile bilinen bir gazetenin ölmüş yazarının isminin neden verildiğini soran Mazlum Nurlu önergesinde, bu tesisin yeniden kız öğrenci pansiyonu yapılması için girişimde bulunup bulunmayacağını ve tekrar “Atatürk” isminin verilip verilmeyeceğini sordu.