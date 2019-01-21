Aydın Özcan: İzmir'in genç bir başkana ihtiyacı var

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı Aydın Özcan Cumartesi günü Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği BALGÖÇ'ü ziyaret etti.

Şefika Bal - Yıllardır sivil toplum örgütleri ile kol kola çalıştığını belirten Aydın Özcan, kendisinin de Batı Trakyalı olması nedeniyle göçmenlerin sorunlarını yakından bildiğini söyledi. Aydın Özcan, İzmir'i İzmirlilerle birlikte yönetmek, Avrupa ve Balkanlarla kucaklaştırarak bugünkü noktadan daha ileri taşımak için aday adayı olduğunu anlattı. İzmir'de 1 milyon 800 bin Balkan göçmeni yaşadığını belirten Aydın Özcan, siyasi partilerin aday belirleme süreçlerinde göçmen oylarını dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Mirasa sahip çıkacağım

Özcan, İzmir Barosu Başkanlığı sırasında uluslararası alanda yaptığı çalışmalar ve çevrenin korunmasıyla ilgili mücadeleden örnekler verdi. Türkiye'de egemen olan ranta dayalı ekonomi nedeniyle çevrenin hoyratça talan edildiğini belirten Büyükşehir Beledi Başkanı aday adayı Aydın Özcan, bu konuda sivil toplum örgütleri ile kol kola daha kararlı bir duruş sergileyeceklerini söyledi. İzmir'in bugüne kadar başlanan projelerini süratle tamamlanması için çalışacağını anlatan Aydın Özcan, yeni projeleri de hayata geçirerek İzmir'i ticaret ve turizm kenti yapacağını kaydetti.

Şehitlerimizin yanındayız

Aydın Özcan, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi'ni de ziyaret ederek yöneticilerle görüştü. Bu topraklarda bu ülke için canını ortaya koyan şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde huzur içinde yaşadığımızı belirten Aydın Özcan, onların geride kalanlarının mağduriyet yaşamaması için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Başkanı aday adayı Aydın Özcan, hayvan severlerin deve güreşlerinin yasaklanması için Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki standını da ziyaret ederek imza verdi.

Batı Trakyalıları unutmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aday Adayı ve İzmir Barosu eski Başkanı Avukat Aydın Özcan, yıllarca başkanlığını yaptığı Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin genel kuruluna da katıldı. Aydın Özcan, İzmir'de yaşayan Balkan göçmenlerinin siyaset arenasında biz de varız diyebilmek için bir araya gelmesi ve güç birliği yapması gerektiğini söyledi. Göçmenler bugüne kadar yeterince birlikte hareket edemediği için hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de yerel yönetimlerde yeterince temsil edilemediğini belirten Aydın Özcan, "Şimdi ülkenin ve yaşadığımız kentin geleceğinde söz sahibi olabilmemiz için birlik zamanı. Birbirimize kenetleneceğiz ve başaracağız" diye konuştu.