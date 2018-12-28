Aydın Şengül: TOKİ'ye 50 bin konut yaptıracağız

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, vatandaşların rahat ulaşabileceği, konforlu ve modern 50 bin TOKİ konutunu İzmir'e kazandıracaklarını açıkladı.

Yasin Çetin - AK Parti İl Başkanı Şengül, "İzmir'de ne zaman toplu konut yapmaya kalkışsak, Büyükşehir Belediyesi de kendi yandaşları olan odalarla birlikte dava açıyor. Projeyi iptal ettiriyor ya da durduruyor. Ancak tüm bunlara rağmen 50 bin konutu inşa ederek, İzmir'in önemli bir sorununa derman olacağız" diye konuştu. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile birlikte partisinin İlçe Başkanlıklarını ziyaret etmeyi sürdüren Başkan Şengül; Bornova, Bayraklı, Karşıyaka ve Buca'nın ardından, dün de Karabağlar'da teşkilatla buluştu.

Vaatler yerine getirilmedi

Partililere seslenen Başkan Şengül, bugüne kadar Karabağlar'a birçok vaatte bulunulmasına rağmen bunların hiçbirinin hayata geçirilmediğini söyledi. Başkan Şengül, "Karabağlar'ın değişime, dönüşüme ihtiyacı var. Artık Karabağlar'ın mâkus talihini yenerek, hak ettiği noktaya ulaşma zamanı geldi. Karabağlar ilçe olduktan sonra birçok vaatte bulunarak iktidara gelenler, burayı bir adım ileri taşımadı. Bırakın sorunları çözmeyi; altyapı, ulaşım ve kentsel dönüşümdeki sıkıntılar daha da büyüdü. Karabağlar'ı ayrıştırdılar ve ötekileştirdiler. Sayın Nihat Zeybekci, Denizli'nin tüm sorunlarını çözüp, çağdaş şehir haline getiren, çok deneyimli bir isim. Zeybekci'ye, inşallah 31 Mart'ta görevi vereceğiz. Bu sayede İzmir de, Karabağlar da rahatlayacak" dedi.

Ucuz ve modern konuta ihtiyaç var

Bugüne kadar İzmir'de yapılması planlanan toplu konut projelerinin de dava ve itirazlar nedeniyle yapılamadığını belirten Şengül, "İzmir'de, herkesin ulaşabileceği, modern konutlar yapmak istiyoruz. Ancak Büyükşehir Belediyesi, kendi yandaşları olan odalarla birlikte dava açıyor. Projeyi iptal ettiriyor ya da durduruyor. Bu nedenle İzmir'de yapılması gereken toplu konutlar, hep gecikti. Ancak İzmir'e 50 bin TOKİ konutunu yapacağız. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği konutlara çok ihtiyacımız var" diye konuştu. İlçe belediye başkan adayının kısa süre içinde açıklanacağına da dikkat çeken Şengül, "Seçim sürecinde herkes birbirinin olumlu yönlerini ön plana çıkarmalı, olumsuzluklar konuşulmamalı. Aday kim olursa, bu kişi hepimizin adayıdır. Biz kişiye göre siyaset yapmayız. AK Parti'de amaç, millete hizmet etmek" dedi.