Aydın Şengül: Yılları heba etmeyin

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Menemen’de düzenlenen kortej yürüyüşü ve mitinge katılarak, buradaki seçmene son mesajını verdi. Şengül, “Biliyorum ki aramızda CHP’ye, İYİ Parti’ye ve diğer siyasi partilere gönül veren kardeşlerimiz de bulunuyor. Biz kimseye, ‘İlla partini değiştir’ demiyoruz. Ama unutmayın ki 31 Mart’ta genel seçim yok, kendimize hizmet edecek kişiyi belirleyeceğiz. Sandığa gittiğinizde lütfen elinizi vicdanınıza koyun, İzmir'in geleceğini düşünün. Seçimden sonra pişmanlık fayda etmez. İzmir ve Menemen’in daha fazla zaman kaybetmesine, yıllarının heba olmasına izin vermeyin. Buna hiçbirimizin tahammülü kalmadı” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Cumhur İttifakı AK Parti Menemen Belediye Başkan Adayı Durmaz Bayraktar ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’ndan Kasımpaşa Mahallesi’ne kadar yapılan kortej yürüyüşüne katıldı. Şengül, yürüyüşte Menemenliler ile buluştu ve halkı selamladı. Ardından da AK Parti ve MHP teşkilatlarının katılımıyla gerçekleştirilen mitingde konuşan Aydın Şengül, Menemen’deki coşku ve heyecandan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bizim de sözümüz

Şengül, “Menemen, ilk kez bu kadar coşkulu ve heyecanlı. Anlaşılıyor ki Menemen, kararını çoktan vermiş. Menemen, ‘Artık yeter’ diyor. Kendi içinden çıkan, donanımlı, mütevazı ve ilçenin sıkıntılarını bilen Durmaz Bayraktar’ı belediye başkanı görmek istiyor. Bize de bu saatten sonra Menemen’i tebrik etmek düşer. Biz, diğer siyasi partiler gibi, seçildikten sonra belediye başkanımızı yalnız bırakmayız. Sonuna kadar arkasında dururuz. Menemen’de Durmaz Bayraktar’ın verdiği her söz, aynı zamanda bizim sözümüzdür. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz

Şengül, şöyle devam etti:

“Menemen’de her yaşam tarzından, her gelir grubundan, her inançtan vatandaşımız var. Menemen’i farklı ve güzel kılan da zaten bu. Tüm zenginliklerimiz, Menemen’de mevcut. İlçemiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Bunun için 31 Mart’taki seçim çok büyük bir fırsat. Menemen halkının desteğiyle, hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz."