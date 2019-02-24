Aydın Şengül: Zeybekci'nin adaylığı için engel yok

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, yazılı bir açıklama yaparak, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliği görevinden 30 Kasım 2018 itibariyle ayrıldığını ve yerel seçimlerde aday olmasına ilişkin hiçbir engel bulunmadığını bildirdi.

İYİ Parti’nin İl Seçim Kurulu’na yaptığı itiraza konu olan gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını belirten Başkan Şengül, açıklamasında "Sayın Zeybekci, kamu görevlilerinin istifa etmeleri için belirlenen son tarih olan 1 Aralık 2018’den önce dilekçesini vererek, Ekonomi Politikaları Kurulu’ndaki görevinden ayrıldı. 31 Mart’taki yerel seçimde Sayın Zeybekci’nin adaylığına engel oluşturacak en ufak bir durum söz konusu değildir" dedi.

CHP'nin taşeronu

Doğruluğu olmayan bilgiler ortaya atılarak, İzmir halkında kafa karışıklığı oluşturulmak istendiğini kaydeden Başkan Şengül, şunları ifade etti: CHP’nin yanında bir sığıntı gibi duran İYİ Parti, aynı zamanda taşeronluk görevini de yerine getiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday bile göstermeyen İYİ Parti, tamamen gerçek dışı gerekçelerle İzmir’in aklını bulandırıyor. CHP’nin kuklası olan İYİ Parti’nin bu tavrını, İzmir halkı da sorguluyor ve açıkça görüyor. ‘Vatan’, ‘millet’, ‘adalet’ ve ‘hak’ gibi kavramları asla içselleştirmeyen bu zihniyet, seçimde en güzel cevabı İzmir’den alacak."

Endişeye kapıldılar

Başkan Şengül, açıklamasına şöyle devam etti: AK Parti olarak İzmir’in sorunlarının çözümü ve vatandaşlarımızın hak ettiği hizmete kavuşması için çalışıyoruz. İzmir halkı da bu samimiyeti görüyor. İzmir’de, AK Parti ve Sayın Nihat Zeybekci’ye olan teveccüh her geçen gün artıyor. Bu durumun, belli kesimleri endişeye soktuğu açıkça ortada. İzmir için söyleyecek tek sözü olmayanlar, tek kurtuluşu algı operasyonlarında görüyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, başarılı olmayacaklar. İzmir, yıllardır hayalini kurduğu belediyecilik anlayışına 31 Mart’ta AK Parti ile kavuşacak.

Ne olmuştu?

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesi itiraz süresinin bitmesine çok kısa bir süre kala İYİ Parti’den herkesi şaşırtan bir hamle gelmişti. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar imzasıyla, Yüksek Seçim Kurulu’na bir itiraz dilekçesi sunuldu. Dilekçede AK Parti İzmir büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’nin hâlen “Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili” olarak görev yaptığı, maaşını almaya devam ettiği ve kamu personeli olduğu için belediye başkanlığına aday olamayacağı ifade edildi. İYİ Parti İl Başkanı Kırkpınar, ilgili yasaya atıfta bulunarak Zeybekci’nin adaylık başvurusunun iptal edilmesini istemişti.

Dilekçede şu ifadeler yer almıştı:

Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı kadroları içinde Cumhurbaşkanlığı Politik Kurulları (9 adet) bulunmaktadır. Bu kurullar 1 No’lu KHK ile tanımlanmış, görev ve yetkileri 4. Kısım madde 22’de belirtilmiştir. En az üç üyeden oluşan bu kurullar Cumhurbaşkanlığınca atanır ve kurul üyelerinden birini başkanvekili olarak görevlendirir. Bu kurullar kamu görevi yapmakta olduğu ve bu kurullara atanan kişiler de kamu görevlisi statüsünde olduğu bilinmektedir. 2972 sayılı Mahalli İdareler seçimi hakkında kanunun 17. Maddesinde aday olabilmek için görevlerinden ayrılmak zorunda olmayan kamu görevlilerinin hangileri olduğu ayrıntılı biçimde düzenlendiği hâlde, istifaları zorunlu bulunan kamu görevlilerinin kimler olduğu hususunda düzenleme bulunmadığından atıf yapılan 2839 sayılı Milletvekilleri seçimi kanunun 18. Maddesi uygulanması gerekmektedir.

2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu’nun “Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler” başlıklı 18. Maddesi “…Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,… Genel ve ara seçimlerin başlangıcından 1 ay önce YSK kararının ilanından başlayarak 7 gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler…” Hükmüne göre; bu kişilerin 31 Mart seçimleri için geçerli olan, “Kamu görevlilerinin en geç 1 Aralık 2018 tarihine kadar istifa etme zorunluluğuna” uymaları gerekmektedir.

İşbu itirazımıza konu, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Nihat ZEYBEKCİ’nin de; “Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili” olarak görev yaptığı bilindiğine göre; 1 Aralık 2018 tarihine kadar bu görevinden istifa etmemiş olduğu ve 1 Aralık 2018’den bu yana kendisine hâlen maaş olarak ödeme yapılmakta olduğu hususları nazarı dikkate alınarak; adaylık başvurusuna yasal süresi içerisinde itiraz ediyor, adaylık başvurusunun reddedilmesini saygılarımızla arz ve talep ediyoruz.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İYİ Parti'nin itirazı üzerine, istifa ettiğine ilişkin belge yayınlamıştı. Belgeyle, Zeybekci'nin görevinden 30 Kasım 2018 tarihinde istifa ettiği anlaşılmıştı.