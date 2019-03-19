Aytun Çıray: HDP'nin terörle ilişkisi varsa gereğini yapın ya da susun

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Cumhur İttifakı'na 'beka' gündemi ve 'terörist' polemiği üzerinden yüklendi. "Hem uyguladığınız stratejilerle, sırf seçim kazanmak uğruna milletin yüzde ellisini ötekileştireceksiniz, muhalefeti topyekun düşmanlaştıracaksınız. Hem de ülkede beka tehlikesi var diyeceksiniz. Öyle bir tehlike varsa milletin yarısını niye ötekileştiriyorsunuz? Muhalefeti niye düşmanlaştırıyorsunuz?" diyen Çıray, HDP konusunda da sert konuştu. Çıray, "Devlet sizin elinizde, HDP'nin terörle ilişkisi varsa niye Yargıtay Başsavcılığı'na müracaat etmiyorsunuz. Bu ikiyüzlü bir siyaset. Doğruysa gereğini yapın, ama değilse susun. Bu vatandaşının kalbini kıran bir siyaset" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Çiğli'de kahvaltılı bir toplantı düzenledi. Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Tunç Soyer, Eski Bakan Suat Çağlayan, CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın katıldığı toplantıya CHP ve İYİ Parti'den çok sayıda davetli ilgi gösterdi. Çıray, AKP'nin 17 yıllık iktidarının çok partili hayata geçildiğinden beri görülmemiş bir olgu olduğunu, 2023 Haziran'ının sonuna kadar sürdüğü takdirde tam 21 yıla ulaşacağını vurguladı.

Ötekileştirmeyi bırakın

Çıray, son günlerin en önemli gündem maddesi 'beka' konusu ve 'terörist' polemiğine de atıfta bulunurken, "Burada ironik olan şey; hem uyguladığınız stratejilerle, sırf seçim kazanmak uğruna milletin yüzde ellisini ötekileştireceksiniz, muhalefeti topyekun düşmanlaştıracaksınız. Hem de ülkede beka tehlikesi var diyeceksiniz. Öyle bir tehlike varsa milletin size oy vermeyen diğer yarısını niye ötekileştiriyorsunuz? Muhalefeti niye düşmanlaştırıyorsunuz?" dedi.

Sosyal depresyon yarattınız

Çıray, AKP'nin 17 yılının büyük bir sosyal depresyona yol açtığını belirtirken, "70'lerin sonlarından beri Türkiye'nin sosyal-siyasi sahnesini dolaylı ve doğrudan takipçisiyim... Referandumlar esnasında bir problem ve istikrarsızlık kaynağı olarak gösterilen koalisyon hükümetlerinin yönettiği Türkiye'yi yaşadım. İnanın 2001-2002'de yaşanan akut derin ekonomik kriz döneminde bile insanımızın bu kadar derin bir umutsuzluk, yorgunluk ve tükenmişlik kıskacına girdiğine, mutsuzluğun onun çehresine böylesine belirgin bir şekilde yerleştiğine şahit olmadım" diye konuştu.