Aytun Çıray: Sapık şahitler buluyorsunuz

Çeşme'de konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Millet İttifakı'nın Ankara Adayı Mansur Yavaş'ı karalamak için ortaya çıkartılan tanıkların sorunlu olduğunu belirterek, "Sapık şahitler buluyorsunuz" dedi.

Çeşme'de konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile ilgili 'sahte senetle icra takibi yaptığı' iddialarını gündeme getiren, şizofreni raporu bulunduğu ve çocuk istismarından yargılandığı anlaşılan Necmettin Kesgin'in ardından bu kez de benzer bir başvurunun Tarsus'tan yapıldığını açıkladı. Tarsus'ta cinsel taciz, yağma ve pek çok suçtan 52 yıl, 62 ay, 52 gün hapis cezası almış tutuklu/hükümlü Rıfat Çiçek'in Yavaş'ın adaylığının düşürülmesi talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurduğunu bildiren Çıray, son dönemde ortaya çıkan sürpriz şikâyetçilerin kriminal profilinin FETÖ savcısı Zekeriya Öz'ün adi suçlulardan, uyuşturucu kaçakçılarından ve PKK'lı teröristlerden oluşan 'Aslanım Osman' dediği 'gizli' tanıklarını hatırlattığını belirtirken, "FETÖ gitti tezgâhı kaldı yadigar" dedi.

YSK teyidi

Çıray, 18 Mart 2019'da gönderilen bu dilekçeyi işleme alan YSK'nın karar verilmesine yer olmadığına karar verdiğini, henüz yazılmayan YSK kararıyla birlikte Mansur Yavaş'ın adaylığının düşürülmesinin gündemden kalktığını duyurdu. YSK tarafından Yavaş'ın adaylığının bir kez daha resmen kesinleştirilmiş olduğunu ileri sürdü ve "Bu kararlar Mansur Yavaş'ın görevden alınamayacağının teyidi" dedi.

Suç makinesi

Aytun Çıray, dilekçeleri veren 39 yaşındaki Rıfat Çiçek'in sabıka kaydının ise dudak uçuklattığını açıkladı. Tarsus 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda B-6 Koğuşu'nda kalan, Aydın Nazilli İsabeyli nüfusuna kayıtlı Çiçek'in 'başkasına ait banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama/güveni kötüye kullanma, yol kesmek suretiyle yağma, cinsel taciz, konutta silahla yağma, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, tehdit, dolandırıcılık, basit yaralama, gece vakti yağma, konutta geceleyin silahla yağma ve yabancı devlet temsilcilerine karşı suç işlemek' suçlarından Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2017 yılında toplam 52 yıl 62 ay 52 gün hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Zekeriya Öz'den kalma tezgâhlar

Son dönemde ortaya çıkan sürpriz şikayetçilerin kriminal profilinin yurt dışına kaçan FETÖ savcısı Zekeriya Öz'ün adi suçlulardan, uyuşturucu kaçakçılarından ve PKK terör örgütü mensuplarından oluşan "gizli" tanıklarını anımsattığını vurgulayan Çıray, "Zekeriya Öz kaçtı gitti, tezgahı kaldı yadigar. Hani şu Türk Ordusu düşmanı Ergenekon kumpasının FETÖ savcısı Zekeriya Öz'ün bir suç makinesi ve ahlaksızlık abidesi Aslanım Osmanı vardı ya, bunlar da bir bütün suçlamalardan üstelik parayı da kaparak yırtmak isteyen, artrık aslanım mı derler kaplanım mı bilemediğimiz sapık şahitler buluyorlar" dedi.