Aziz Kocaoğlu: Siyaset makam için değil ülke için yapılır

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, gençlerin siyasetle ilgilenmemesinin Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, siyasetin sadece bir makama ulaşmak için yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Sadece Türkiye değil dünya siyasetinde de bir yönetilememe sorununun varlığına dikkat çeken Başkan Aziz Kocaoğlu, "Siyasetin kalitesi, siyasetçinin kalitesi giderek düşüyor. Gençlerimiz siyasetle uğraşmıyor. Siyasette belirli görevleri yapmış insanlar olarak siyasetin önünü açmak, gençleri yetiştirmek ve görevi onlara teslim etmek gibi çok kutsal bir görevimiz var. Devletimiz, vatanımız, milletimiz için bunu gerçekleştirmek durumundayız. Nasipse belediye başkanı olunur, bakan, milletvekili olunur. Bir makama ulaşmak şart değil. Ama siyaset bir yaşam biçimidir. Ömrümüzün sonuna kadar ülkemizin, milletimizin yararına çalışmak, değirmene gücümü ;z yettiği kadar su taşımaya devam etmek zorundayız" diye konuştu.

Başkan Kocaoğlu demokrasi dersi verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Tunç Soyer ise "Eğer İzmir bir kaleyse demokrasinin kalesidir. O kalenin surlarını yıllardır ören, muhkem hale getiren Aziz Başkanımıza şükranlarımı sunmak istiyorum. Aslında kendisi tüm Türkiye'ye bir demokrasi dersi verdi. 'Görev nasipse üstlenilir, gerekirse devredilir' diyerek, adaylığım açıkladıktan sonra elimi kaldırarak önemli bir mesaj verdi" diye konuştu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi krizleri giderek derinleşen bir ülke olduğunu belirten Soyer, "Bu krizlerle başa çıkmakta zorlanacağımız günler olacak. Asıl sebep kutuplaştırma siyasetidir. Birbirimizi ötekileştirmeye ayırdığımız enerjiyi kucaklaşmaya ayırmalıyız. Atatürk'ün yaktığı çoban ateşinin nasıl Anadolu'yu kurtardığını biliyoruz. Bugün yakılan çoban ateşinin de Türkiye'yi karamsarlıktan kurtaracağına inanıyorum" dedi.