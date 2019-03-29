Bağımsız aday afişlerle eleştiriyor

Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Demir, seçim afişleri ile şimşekleri üzerine çekiyor. Kimseden çekinmediğini belirten Demir, 'Ben avukatım, hukuksuz iş yapmam. Sansürlenmem kabul edilemez' diyor.

Doğancan Bingöl - Önceki dönem Saadet Partisi İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı İbrahim Demir, hükümete eleştirilerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız adaylık afişleri üzerinden yöneltiyor. Kendi tarzını yaratan Demir'in ne kadar oy alacağını kestirmek zor olsa da Demir farklı söylemi ile sosyal medya fenomeni haline gelmeyi başardı. Demir'in destekçisi de eleştireni de çok.

Demir, şehrin çeşitli yerlerine kendi elleriyle astığı afişler ile çok eleştiri alsa da olumlu geri dönüşler de azımsanmayacak kadar fazla. Afişlerin üzerine kullanılan yazı stili, boyut ve renklerin AK Parti ile benzer şekilde olması ise afişi görenlerde AK Parti'nin bir seçim çalışması izlenimi bırakıyor ancak Demir bu durumu "AK Parti benim tarzımı çaldı" diyerek kendini savunuyor. Afişin üzerine yerleştirdiği ve sosyal medyada sıkça kullanılan emojiler ise afişi görenlerin ilgisini çekiyor.

Taraftarlık benezetmesi

Önceki dönemde Saadet Partisi'nden girdiği seçimlerde ise beklediği sonucu alamayınca diğer partileri eleştirmek için kolları sıvayan Demir, kendi tarzını Saadet Partisi'ne yansıtamayacağını düşündüğü için parti ile bağlarını kopartarak bağımsız olarak yoluna devam etmiş. Siyaseti Karşıyaka - Göztepe taraftarlığına benzeten Demir, mevcut yönetimi eleştirerek bir tarafı karşısına aldığını düşünüyor.

Sansüre uğruyorum

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Adayı Avukat İbrahim Demir, afişlerinin ilgi gördüğünü ancak esrarengiz güçler tarafından toplatılarak sansürlendiğini düşündüğünü söyledi. Kampanyasını sosyal medya üzerinden yürüttüğünü belirten Demir, "Çok yoğun bir siyasi gündemim yok. Afişlerimiz vardı, çok konuşuldu. Çok fazla sokaklarda kalmadı. Yasal bir toplatma kararı yok afişlerim hakkında. Afişlerimde yasaya aykırı herhangi bir durum yok. Siyasi propaganda hakkı kapsamında oluşturulmuş afişlerim. Ben zaten hukukçuyum. Bir hukukçunun suç unsuru içerebilecek bir çalışmayı yapması zaten düşünülemez. Eleştiriyi kaldıramadıklarını düşünüyorum. Birazcık da olsa ses getirdiğini düşünüyorum. Toplatılmış olmasa daha çok ses getirirdi" ifadelerini kullandı.

Tarzımı çaldılar

AK Parti'nin kendi font ve puntolarını kullandığını söyleyen Demir, şöyle konuştu:

"Daha önceki seçimde de kıyafetlerim ve duruşum neredeyse aynı. Aslında öyle bir durum varsa onlar benim puntolarımı çaldılar. Onlar benim puntolarımı ve renklerimi kullandılar bu seçimde. Ben bir siyasi partiye gönderme yapabilirim. Bir siyasi partinin genel başkanını eleştirebilirim. Birden fazla siyasi partiyi eleştirebilirim. Ben, birçok partiyi eleştiriyorum o anlamda. 'Gönül işi' dediler ama baktığımızda hep işi götürdüler. Bakıyorsunuz ihaleler hep belirli bir kesime veriliyor. AK Parti'den hizmet adı altında yola çıkan bir çok milletvekilini görüyoruz. Hep bir işlerin peşindeler halkın içinde değiller."

Halktan uzaklar

Demir, mevcut hükümetin halktan uzak olduğunu iddia ederek, "Cumhurbaşkanı bu durumu daha önce eleştirilmiş bu konuyla ilgili sert bir çıkış yapmıştı. Halkın içinde olmalısınız. 'Halka selam vermeyen olursa karşısında beni bulur' demişti. Milletvekillerinin birçoğu halktan uzak, herkes ceplerini doldurmanın peşinde. Fabrikalar kapanıyor. Sanayicinin sorunu ile ilgilenilmiyor. Dışa bağımlı bir tarım politikamız var. Artık patatesi biberi taneyle alıyor insanlar. Biz de bu sorunlara dikkat çekmek için bu tarz eleştirilerde bulunduk. Artık insanlara derdimizi anlatmak için değişik bir söylem geliştirmemiz gerekiyordu" diye konuştu.

İzmir demokratik ve kucaklayıcı

İzmir'in söylendiği gibi gâvur bir şehir olmadığına dikkati çeken Demir, "Afişlerimde buna da değindim. İnsanlar işine geldiği zama canım İzmir, işine gelmediği zaman gavur izmir olarak tanımlanıyor. Ben buna karşıyım. İzmir'e her ne kadar böyle yaftalalar yapıştırılıyorsa da İzmir'in kucaklayıcı ve demokratik bir kent olduğunu söylüyorum" dedi.

Ülkenin kıraathaneden çok fabrikaya ihtiyacı var

Millet meyhaneleri tarzı bir eleştirisi olduğunu bunu millet kıraathanelerine karşı olarak yaptığını söyleyen Demir, bu milletin kıraathaneden çok fabrikaya ihtiyacı olduğunu kıraathane ile seçim kazanmanın anlamsız olduğunu ve buna karşı bir söylem geliştirmek istediğini söyledi.

Tunceli'de Fatih Mehmet Maçoğlu'nun güzel bir örnek olduğuna dikkati çeken Demir, "Mehmet Maçoğlu TKP'li diye eleştirileri üzerine almıştı ama baktığınız zaman güzel işlere imza attı. Şu an Tunceli'den büyükşehire aday gösterildi. Demek ki bir şeyleri başarmanız için çok büyük bütçelere ihtiyacınız yok" dedi.