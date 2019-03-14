Bağımsız aday İbrahim Demir'den 'göndermeli' afiş

Bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan İbrahim Demir'in afişleri ortalığı karıştırdı. Bu sabah şehrin farklı yerlerinde görülen afişlerde AK Parti'ye gönderme yapılıyor.

Gökay Akgün - 31 Mart seçimleri yaklaşırken adayların çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bağımsız İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Demir de, çalışmalarında vites artıran isimlerden. Seçmenlere ulaşmak için klasik bir yöntem olarak afişleri kullanmayı tercih eden Demir, afiş üzerinden verdiği mesajlarda ise "klasik duruşundan" taviz vermiş görünüyor. Demir'in fotoğrafının ve adının yer aldığı afişlerde slogan olarak "Memlemet İşi Götür İşi" yazıyor. AK Parti'li adayların kullandığı renklerin ve yazı tipinin tercih edildiği afişte İbrahim Demir, "Gâvur İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı" olarak tanıtılıyor.

24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi'nin İzmir milletvekili adaylarından olan Demir'in, AK Parti'nin "Memleket İşi Gönül İşi" sloganını değiştirerek kullanması üzerine Seçim Kurulu'na şikâyetler yapıldı. Kampanyalarda kullanılan sloganların değiştirilemeyeceğini iddia ederek duruma itiraz edenler, İbrahim Demir'in afişlerinin toplatılmasını istiyor.

Saadet Partisi İzmir il Başkanlığı'ndan görüştüğümüz yetkililer, İbrahim Demir'in şu anda partileriyle bağlantısı bulunmadığını söyledi. Yetkililer ayrıca, söz konusu afişlerden haberdar olduklarını, ancak Demir'in kullandığı yöntemi onaylamadıklarını da sözlerine ekledi.