Bahçeli: 2017, silkinip ayağa kalkma yılı olmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayınladığı bir mesaj ile yeni yılı kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl sebebiyle bir mesaj yayınladı. Çok zorlu, felaket ve facialarla dolu bir yılı geride bıraktığımızı belirten Bahçeli, ülkedeki huzur ve istikrar özleminin arttığını söyledi.



Terörün kanlı emellerinin 2016 yılına damga vurduğunu belirten Bahçeli, Türkiye'nin de buhrandan buhrana sürüklendiğini söyledi.



Bahçeli şunları söyledi: "2016, risk ve tehditlerin gölgesinde kalan, belirsizlik ve tehlikelerin yörüngesine giren kayıp bir yıl olarak hafızalara kaydedilmiştir. Türkiye düşmanlarının her vasıtayı kullanarak hınçla, nefretle, öfkeyle saldırıya geçtiği 2016 yılı aynı zamanda milli birlik ve dayanışma ruhunun canlanmasına, darbecilerle, teröristlerle, kandan beslenen odaklarla dişe diş mücadeleye vesile olmuştur. Unutulmasın ki, büyük Türk milleti güçsüz ve çaresiz değildir. Aziz milletimiz geçmişin en umutsuz anlarında milli birlik ve beraberlik duygusuyla doğrulmuş, üzerinde oynanan oyunları yüksek irade ve azmiyle bozmasını bilmiştir.Ahlaki çöküşün, asayişsizliğin, terörün, ekonomik yıkımın, toplumsal güvensizliğin ve kuşkunun egemen olduğu ülkemizin 2017'de düzlüğe çıkması, esenliğe ulaşması, denge ve düzene kavuşması en samimi dileğimdir. Türkiye'nin ne kadar fazla olursa olsun çözülemeyecek hiçbir sorunu, aşılamayacak hiçbir sıkıntısı yoktur ve olmayacaktır."



2017 yılının Türkiye'nin toparlanma, silkinip ayağa kalkma yılı olması gerektiğini belirten Bahçeli, "Dağılmamızı planlayanlara, bölünmemizi arzulayanlara, parçalanmamızı amaçlayanlara karşı tavizsiz bir şekilde ortak cephe alıp, milli hak ve çıkarlarımızı korkusuzca savunacağımızı herkes iyi bilmelidir. Yenilgimizi gözleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Birbirimize düşüp tarihten silinmemizi gözleyenlerin hesabı muhakkak surette bozulacaktır." şeklinden konuştu.