Bahçeli 5 bin demişti, o 500 bin!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yaptığı referandum sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Kerkük için 5 bin ülkücü hazır' demişti. Konuyla ilgili çok konuşulacak bir destek de Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'dan geldi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı bağımsızlık referandumu Türkiye'de tepkilere neden olmuştu. Tepkilerden birini de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli vermişti. Bahçeli, "Kerkük için 5 bin ülkücü hazır" açıklamasında bulunmuştu.



Bahçeli'ye bir destek de Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'dan geldi. Ancak Kılavuz 5 bin sayısını az bulmuş olacak ki, sayıyı 500 bine çıkardı.



Denizli'de yaptırılan Alparslan Türkeş Talebe Yurdu açılışında konuşan Kılavuz, Kerkük'ün atalerin emaneti olduğunu söyledi. Barzani'nin Türkmenleri yok etmeyi amaçladığını söyleyen Kılavuz, 500 bin ülkücünün Kerkük için hazır olduğunu söyledi.



Kılavuz'un açıklaması şu şekilde: "Evet biz de şunu ifade etmek istiyoruz; şakamız yoktur, oyun da oynamıyoruz, 1968'de şahadet şerbetini içen Nuri Kılıç ve diğer şehitlerimiz olduysa vatan, millet şahidimizdir 5.000 değil, samimiyetle 500.000 ülkücü olarak hazır ve nazırız. Geriye dönmeyi düşünmeyerek sadece Allah'a teslim oluruz. İmanımızla, inancımızla soydaşlarımıza olan sorumluluğumuzla geri dönmemek adına yol revan oluruz. Kimse bu işleri oyun oynamak sanmasın. Hele ki sefil, zavallı bu işlerle meşgul olmasın. Sonunun hazin olacağını aklından çıkarmasın."