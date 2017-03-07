Bahçeli: Almanya'nın yolu yol değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "Türkiye bölgenin ağırlık noktasıdır. Türkiye kaynarsa Berlin yanacaktır. Türkiye kaybederse Londra kaosa yatacaktır" dedi.
İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları: "PKK ile peşmergenin çatışması, çıkar çatışması değilse, tiyatrodur. 16 Nisan’da Türklüğü bekası için evet diyeceğiz. Türkiye bölgenin ağırlık noktasıdır. Türkiye kaynarsa Berlin yanacaktır. Türkiye kaybederse Londra kaosa yatacaktır.
Geçen haftadan bu yana Almanya, Hollanda ve Avusturya’dan hazımsızlığın daniskası olan Türkiye aleyhtarı kararlar gelmektedir.
Referandum hakkında oradaki vatandaşlarımızı bilgilendirmeden Almanya neden ürkmüştür. İfade özgürlüğüne gem vurmanın esas gayesi nedir? Yoksa Almaya hayır cephesinde yerini almıştır da bizim mi haberimiz olmamıştır. Almanya PKK ile yatıp FETÖ ile kalkmaktadır. Almanya’nın yolu yol değildir. Avrupa duy sesimizi. Türk hükümeti yalnız değildir. Almanya başbakanı gerilimi artıracak eylem ve adımlardan kaçınmalıdır.
FIRAT KALKANI HAREKATI
Fırat Kalkanı harekatının yeni hedefinin Menbiç olduğu bilinmektedir. ABD’nin tüm uyarılara rağmen teröristleri silahlandırması tam bir kovboy aymazlığıdır. Esad rejimi ve PYD’li teröristler arasında bazı anlaşmaların sağlandığına dair işaretler vardır. Suriye’de atılması gereken her adımın her zamankinden daha dikkatli atılması zorunludur. Bir zamanlar gündem de olan BOP acaba yeniden ısıtılıp gündeme mi getirilmektedir? Türkiye için Fırat Kalkanı harekatı beka konusudur. Asla tavizi geri dönüşü yoktur.
8 MART AÇIKLAMASI
Toplumsal benliğimiz ne yazık ki kışkırtılmış erkeklikle bastırılmış kadınlık arasında kalmıştır. Eğer kadına şiddet varsa medenilik ya yok, ya da tartışmalıdır. Kadın cinayetlere maruz kalıyorsa, ilkel dürtüler, toplumsal huzuru iliklerine kadar sömürüyor demektir