Bahçeli: Askerlerimizin yakılması videosu doğruysa...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı

MHP siyaset ve Liderlik Okulu sertifika törenine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli burada bir konuşma yaptı.



Türkiye'nin bir yandan FETÖ diğer yandan PKK ve DEAŞ ile mücadele içinde olduğunu belirten Bahçeli, terör örgütlerinin Türkiye'ye kast etme yarışına girdiğini söyledi.



2016 yılının canlı bombalar, terör yılı olduğunu belirten Bahçeli, Türkiye'nin kan kaybettiğini ve Türk milletinin ihanet kıskacında olduğunu belirtti.



Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili de açıklama yapan Bahçeli, bunun kesinlikte zaferle taçlandırılması gerektiğini söyledi. Irak ve Suriye'de bulunan terör örgütlerinin Türkiye'nin bekasını da tehdit ettiğini belirten Bahçeli, bu yüzden El Bab operasyonundan Türkiye'nin alnının akı ile çıkması gerektiğini belirtti. Bahçeli, El Bab'da başarısız olunması durumunda Diyarbakır'ın riske atılacağını ve Ankara'nın da tehlikeye sokulacağını söyledi.



Milletin bağımsızlığını kurtarmak için şehitliğe hazır olduğunu belirten Bahçeli, Türk milletinin vatanı da namus olarak gördüğünü ifade etti. Bahçeli şöyle devam etti: Ne diyordu Metehan hasımlarına: Benden eyerimi isteyin, atımı isteyin, çadırımı isteyin yine vereyim. Fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin, vermem veremem. 2'inci Abdülhamid nasıl seslenmişti: Bir karış toprağını dahi olsa vatanımı satmam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir.



Ülkede iç savaş çıkarılmak istendiğini de söyleyen Bahçeli, oyuna gelinmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Kimsenin toprağında gözümüz yok diyen MHP lideri, Ankara'nın hedef alınmasının nedeninin de Süleymah Şah Türbesi'nin bırakılıp kaçılması olduğunu söyledi.



ASKER YAKMA VİDEOSUNU SORDU



Sosyal medyada dolaşan asker yakma görüntüsü ile ilgili de konuşan Bahçeli şunları söyledi: "Bu IŞİD'li alçaklar kahramanlarımıza ölüm yağdırmaktadır. Daha vahimi sosyal medyada dolaştırılan ve 2 askerimizin yakıldığını gösteren vahşet eğer doğruysa eğer bu canilik yapılmışsa IŞİD'in içte ve dışta tüm eli kanlı teröristleri son ferdine kadar yok edilmelidir. El Bab, şerefsiz zebanilerin tepesine yıkılmalı, alayı birden yakılmalıdır. Bu videonun gerçekle ilişkisi var mıdır? IŞİD'in elinde bulunan askerlerimizin son durumu nedir? Milli vicdanda beliren şüphe ve merak derhal giderilmelidir. IŞİD'i Ortadoğu'ya salan karanlık ve kalleş küresel güç merkezleri dökülen kanlardan birinci derecede mesuldür. ABD dış politikasını zannederim, yayılmacı ve kaos imalatçısı İngiliz aklı yönlendirmektedir. Ortadoğu'yu dize getirip, Kürdistan inşa etmek isteyen ABD'nin her yere düşmanlık tohumu saçtığı açık bir hakikattir. Terör örgütleriyle ittifak kurmak, medeni ve demokratik olduğunu iddia eden hiçbir ülkenin harcı olamayacaktır. ABD seçim ve tercihini geciktirmeden yapmalıdır. Ya Türkiye Cumhuriyeti ya terörizmin kanlı niyeti, ya dostluk ya da düşmanlık. Türkiye El Bab'da milli güvenliği için bulunmaktadır. Peki ABD'nin Ortadoğu'da ne işi vardır?"