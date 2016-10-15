Bahçeli başkanlığa yeşil ışık yaktı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili, ''Önce Meclis'e nasıl bir metin gelecek, görelim'' dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP olarak ülkeye öncelik veren sorunların çözümüne yüksek katkı sağlayabilecek bir öneri ortaya koyduklarını söyledi.



Bahçeli şu açıklamayı yaptı:



"Şu anda parlamenter sistem vardır ve bunun işleyişi tartışmalara yol açıyor. Bazı reformlara ihtiyaç vardır. Son dönemde de başkanlık sistemini gündeme getirerek bu sorunların çözümüne dair öneri sunan bir AK Parti vardır. Bugün ulaştığımız boyut başkanlık sistemine geçelim mi düzeyindedir. Bir de fiili durum var. Bu durum devam ederse siyaset yeni bir kaos dönemine sürüklenebilir. Bunun önlemek için biz bu konuda ısrarcı olan siyasi iktidarın önerisini getirmesini istedik. Bize göre TBMM'ye bir metin getirilmesinde yarar vardır."



CHP'li Selin Sayek Böke'nin açıklamalarına dair soruya ise Bahçeli şu yanıtı verdi:



"CHP'ye yanıt vermeye gerek yok. Çünkü birileri CHP adına medyaya konuşuyorsa ona yanıtı önce Sayın kemal Kılıçdaroğlu'nun vermesi gerekir."