Bahçeli: Cumhurbaşkanı ABD'ye gitmekle...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin isabetli bir karar olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı, arkasına milletimizin hayır duasını alarak, muhataplarının karşısına çıkacaktır. MHP'de milletimizin ve devletimizin tezlerinin sonuna kadar müdafaası şartıyla ABD'de Türkiye'yi temsil eden devlet ve hükümet yetkililerinin gönül huzuruyla yanındadır. Sayın Cumhurbaşkanı, ABD'ye gitmekle isabetli bir karar almıştır" dedi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Terör örgütlerinin aldığı küresel destek sonucunda, Türkiye'nin çevresinde konuşlanmış durumda olduğunu belirten Bahçeli, FETÖ ve PKK'nın içeride; PYD, YPG ve DEAŞ'ın dışarıda ülkenin bekasını yok etmek için faaliyetlerine hız verdiğini vurguladı. Ana muhalefet partisi CHP'ye yüklenen MHP lideri Bahçeli, şöyle konuştu:



"İlk etapta milli egemenlik anlayışının yeniden tanımlanmasıyla çok kimlikli, çok milletli parçalı bir devlet yapısının kabul edilmesidir. Bunun bir ucundan tutmak için CHP telaşla devreye girmiştir. Nihai amaç da Kürdistan'ı kurmak ve kabullendirmektir. 16 Nisan halk oylamasından çok önceleri CHP ile HDP arasında başlayan yakınlaşmanın 2019 rezervi ve yeni anayasa hazırlığı kılıfıyla taçlandırma ve siyasi nikahla tescilleme niyeti artık meydandadır. CHP7li kuryeler cezaevinde bulunan HDP'nin malum eş başkanından hevesle aldıkları mesajları taşıyarak milletimize ölümü gösterip sıtmaya razı etmenin kurnazlığına talip olmuşlardır. CHP yine mayınlı alanlarda dolaşmakta HDP'yle gelecek planlaması yapmaktadır. Elbette bu çarpıklı ana muhalefetin kendi bileceği iştir. HDP'ye fahri sözcülük yapmak net biçimde Kandil'e göz kırpmak , Kürdistan müteahhitlerine takla atmaktır. HDP Eş başkanının sözde müthiş fikirlerine bel bağlayan, ağzından çıkanları hazine bulmuş gibi heyecanla kamuoyuna aktaran partisin ismi şu işe bakanız ki Atatürk'ün kurduğu CHP'dir. HDP terör örgütüyle arasına mesafe koymamıştır."



İsabetli bir karar almıştır