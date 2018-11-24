Bahçeli'den 3 büyükşehir açıklaması: Aday yok!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya kampında yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday göstermeyeceklerini duyurdu

Bahçeli'den 3 büyükşehir açıklaması: Aday yok!
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:08

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu konuşmada, "Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin yanındadır, Cumhur İttifakı'nın tarafındadır." dedi.

Devlet Bahçeli Cuma günü Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

MHP lideri 23 Ekim'de yaptığı grup toplantısında "yerelde ittifak yok" açıklamasını yapmıştı.

Etiketler; #bahçeli #mhp #devlet bahçeli #izmir #istanbul #ankara
Önceki Haber
Sandviçten hamam böceği çıktı!
Sonraki Haber
Sevgiliye şiddetle suçlanan akademisyenden ilginç savunma!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.