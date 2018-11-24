Bahçeli'den 3 büyükşehir açıklaması: Aday yok!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya kampında yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday göstermeyeceklerini duyurdu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu konuşmada, "Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin yanındadır, Cumhur İttifakı'nın tarafındadır." dedi.

Devlet Bahçeli Cuma günü Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

MHP lideri 23 Ekim'de yaptığı grup toplantısında "yerelde ittifak yok" açıklamasını yapmıştı.