Bahçeli'den 7 şehidin olduğu patlamaya tepki: Gerekli dersler çıkarılamamıştır

MHP lideri Bahçeli, Süngü Tepe'de 7 askerimizin şehit olduğu cephanelik patlamasıyla ilgili "Süngü Tepe'de meydana gelen cephanelik patlamasının mantıklı bir izahatinin yapılmasını bekliyoruz" dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Konuşmasında Süngü Tepe'de 7 askerimizin şehit olduğu cephanelik yangınına değinen Bahçeli "Tunceli'de donmak Süngü Tepe'de yanmak kaderimiz olmamalı" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

"Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki mühimmat patlaması milletimizi kahretmiştir. Arızalı mühimmat ile ilgili olduğu belirtilmiştir. Arızalı mühimmat ile ilgili detaylar tahkikat sonrası belli olacak, ortaya çıkacaktır. Daha önce de Mehmet Saraç Kışlası'nda patlama yaşanmış, 25 askerimiz şehit olmuştu. Yeni mühimmat patlaması düşündürücüdür. Demek ki, Afyonkarahisar'dan gerekli dersler çıkarılamamıştır.

"TUNCELİ'DE DONMAK SÜNGÜ TEPE'DE YANMAK…"

Mehmetlerimizin canı devlete emanettir. Vatan görevini yapan her asker bizim için çok değerlidir. Herhangi bir gevşeklik, ihmal varsa en ağır şekilde cezalandırılmalıdırlar. Süngü Tepe'de meydana gelen cephanelik patlamasının mantıklı bir izahatinin yapılmasını bekliyoruz. Tunceli'de donmak Süngü Tepe'de yanmak kaderimiz olmamalı.

"BİR ÖLDÜYSEK, BİN DİRİLDİK"

Bölünmemizi, birbirimizden kopuşumuzu planladılar, hangi melun tuzağı kurguladılarsa başaramadılar. Bir öldüysek, bin dirildik. Egemenlik haklarımızdan asla taviz vermedik. Ülkemizi teslim almak için her şeyden istifadenin peşindeler. Bunun için terör örgütlerini teşvik ederek, tembihleyerek vahşi emellerini diri tutuyorlar. Suskun muyuz, şuurlu muyuz buna bakıyorlar. Korkak mıyız yoksa sabırlı mı bunu analiz ediyorlar. Türk Milleti'ni tanımayanlar, hayallerini anlamayanlar mutlaka rezilliklerinde boğulacaklardır."

"TERÖRİSTLERİN DELİKLİ KURUŞ KADAR DEĞERİ YOKTUR"

"Emperyalizm terör örgütlerini stratejik hedefleri için arsızca seferber ediyor. ABD, terör örgütleri ile aynı hizaya girmekten geri durmuyor, gocunmuyor. ABD 3 PKK elebaşının başına ödül koyduğunu açıklamıştır. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, YPG'yi terör örgütü olarak tanımadıklarını söylemiştir. Püf nokta burasıdır. Geçen hafta sormuştuk, YPG, PKK'dan nasıl ayrıştırılacaktır? ABD'nin bu planı yeni bir aldatmacadır. YPG'yi kuran, kumanda eden PKK terör örgütüdür. ABD, YPG'ye eğitim vermekte, kol kola gezmektedir. ABD ile YPG arasında Irak ve Suriye'nin paylaşılması konusunda alçak bir paslaşma vardır. Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletinin faaliyeti alçakça devam etmektedir. 12 milyon ödül konulan teröristlerin delikli kuruş kadar değeri yoktur."