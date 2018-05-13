Bahçeli'den af için yeni açıklama

Devlet Bahçeli'nin af çıkışı için Erdoğan "Kendi görüşüdür. Bizim böyle bir düşüncemiz yok" demişti. Bahçeli'den yeni açıklama geldi: Bu konuda kararlıyız, sözümüzün arkasındayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli af çıkışından geri adım atmıyor.

Dün yaptığı açıklamada af çıkması gerektiğini söyleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bu sözleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorulmuştu. Erdoğan "Bu Sayın Bahçeli'nin kendi görüşüdür. Bizim böyle bir düşüncemiz yok" demişti.

Bahçeli'den bu sözlerin ardından yeni açıklamalar geldi. Af konusunda ısrarcı olduklarının altını çizen MHP Lideri "Biz bu konuda kararlıyız ve sözümüzün arkasındayız. Allah'ın izni ile affın çıkacağını ümit ediyorum" dedi.