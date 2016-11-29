Bahçeli'den AP'ye 'idam' yanıtı: El mi yaman bey mi yaman gösterelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun (AP), müzakerelerin dondurulmasına ilişkin kararıyla ilgili "AP madem idam cezasını istemiyor, bunu ilişkilerin sonlanması için bahane görüyor, o zaman yarından tezi yok AKP idam cezasıyla ilgili kanun teklifini TBMM'ye taşımalıdır. El mi yaman bey mi yaman muhataplarına gösterelim" dedi

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Türkiye ekonomisinin darboğaza düştüğünü belirten Bahçeli, bankalara seslendi. Bahçeli, "Türkiye ekonomisindeki yamalar sökülmekte dikişler patlamaktadır. Dövizdeki artışlardan istifade eden banka hesabı kabarmış kaynak tabaka üleşi ve milleti için irade gösterip fedakarlık yapsınlar. Bir zahmet bankalar daha az kar etsin. Milli gelir pastasından aslan payını alanlar Türkiye'nin böylesi döneminde ben de varım desinler ve harekete geçsinler. Şüphe yok ki ekonomik alaboranın külfetini vatandaşlarımızın sırtına yüklemek haksızlık ve hadsizliktir" diye konuştu.





"AKP İDAM CEZASIYLA İLGİLİ KANUN TEKLİFİNİ TBMM'YE TAŞIMALIDIR"



AP'nin, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) müzakerelerini dondurma kararını eleştiren MHP lideri Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "AP madem idam cezasını istemiyor, bunu ilişkilerin sonlanması için bahane görüyor, o zaman yarından tezi yok AKP idam cezasıyla ilgili kanun teklifini TBMM'ye taşımalıdır. El mi yaman bey mi yaman muhataplarına gösterelim, hepsini birden yıldırım vurmuşa çevirelim. Türkiye'nin kukla devlet olmadığını onun bunu icazet ve iznine tabi bulunmadığını karşımıza sıra sıra dizilmiş yaşlı kıta temsilcilerine ispat edelim. Avrupa Parlamentosu OHAL'i eleştirirken hiç utanmıyor. Merak ediyoruz aynı dozdaki eleştiriyi Fransa'ya yapmak söz konusu parlamentonun aklından geçmiş midir? Bu ne utanmazlık, ne aymazlık, ne şuursuzluk? AB 53 yıldır bizi oyalıyor. Müslüman Türk olmaktan vazgeçseydik çoktan AB'ye kabülümüz tescillenmişti. AB müzakerelerinin ne tadı ne tuzu kalmıştır"



"BAŞBAKAN İLE EN KISA ZAMANDA GÖRÜŞECEĞİZ"



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği müzakereleriyle ilgili "Yakın bir süre içerisinde bir iki pürüz de aşıldıktan sonra TBMM Anayasa Komisyonuna geleceğini umut ediyorum. İnşallah başbakanla görüşme ihtimali kuvvetlidir. En kısa zamanda görüşeceğiz diyelim" dedi.



MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, yeni anayasa müzakereleri kapsamında, Başbakan Binali Yıldırım ile ne zaman görüşeceğinin sorulması üzerine şöyle konuştu: "Ben anayasa değişikliği üzerine AKP'nin önerileri daha önce de ifade ettiği gibi MHP'ye ulaşmıştı. MHP değerli bir hukukçu kardeşimizi bu konuda görevlendirmiş ve AKP'nin aynı anlamda görevlendirilmiş kişisiyle uzun süre çalışmalarını sürdürmüştür. Ve önemli bir ölçüde mesafe kat edilmiştir. Yakın bir süre içerisinde bir iki pürüz de aşıldıktan sonra TBMM Anayasa Komisyonuna geleceğini umut ediyorum. Pürüzleri başbakana intikal ettirdikten sonra sizlere söyleyeyim. İnşallah başbakanla görüşme ihtimali kuvvetlidir. En kısa zamanda görüşeceğiz diyelim"





"DEĞERLENDİRMEYİ AKP'YE BIRAKIYORUM"



Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in kendisi hakkında bir gazeteye yapmış olduğu açıklamaların anımsatılması ve konuya ilişkin düşüncelerinin üzerine Bahçeli, "Bir kere okudum. Değerlendirmeyi AKP'ye bırakıyorum. Özellikle 64'üncü hükümetin kuruluşu sırasında MHP'nin genel başkan yardımcısı görevini üstlenirken Ahmet Davutoğlu hükümetinin başbakan yardımcısı olma hikayesini Ahmet Davutoğlu anlatırsa zannediyorum bunu da anlatmış olur" diye konuştu.





"BİR ARA SANDIĞA GİDİP OYUNUZU VEREBİLİRSİNİZ"



OHAL'in uzatılması ve OHAL'de anayasa değişikliği için referanduma gidilmesi ihtimali üzerine sorulan sorulara yanıt veren MHP lideri Bahçeli, şu açıklamalarda bulundu:



"15 Temmuz terörizmi darbe teşebbüsü veya kalkışmanın kökü kazınıncaya kadar PKK-PYD_ DHKP-C veya ona benzer terör örgütler, Türkiye'den atılıncaya kadar OHAL devam etmeli, ülke istikrar ve huzura kavuşmalıdır. OHAL'in devamı, süresi ise hükümeti ilgilendiren bir konudur. Eğer bunlarda başarı sağladıklarına inanıyorlarsa kaldırmayı düşünebilirler. Ama MHP olarak OHAL'e desteğimiz tamdır ve devamından yanayız. OHAL olduğu zaman her gün evinizden çıkıyorsunuz. Gazeteye geliyorsunuz. Çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Bir takım teşebbüslerde bulunuyorsunuz. Bir arada sandığa gidip oyunuzu verebilirsiniz. Mahsurlu taraf neresi yani"