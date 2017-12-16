Bahçeli'den Dilmen'e sert tepki: Şeytanlığını siyasete taşımasın

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den, Erdoğan'ı Deniz Gezmiş'e benzeten Rıdvan Dilmen'e zehir zemberek bir tepki geldi: Sahadaki şeytanlığını siyasete taşımasınlar

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den, dün canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Deniz Gezmiş'e benzeten Rıdvan Dilmen'e zehir zemberek bir tepki geldi. Erdoğan için "Parkasız Deniz Gezmiş" nitelenmesi yapan Dilmen'e, "Sahadaki şeytanlığını siyasete taşımasınlar." dedi. Bu açıklamayı sert bir dille eleştiren Bahçeli, "Parkasız Deniz Gezmiş" ifadesi ne Türk milletine, ne de Türk milletinin Cumhurbaşkanı'na yaraşır." dedi.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bir dönemin teröristine benzetilemeyeceğini ifade eden Bahçeli, Rıdvan Dilmen'in özür dilemesi gerektiğini de söyledi.



"ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUM"



Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına 'parkasız Deniz Gezmiş' ifadesi, ne Türk milletine yakışır ne Cumhurbaşkanlığına yakışır. Ne yapılan yalakalığa yakışır. Türk milletinden özür dilemesini bekliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bir dönemin teröristi ile özdeş göstermek kabul edilemez" dedi.



DİLMEN ''ERDOĞAN PARKASIZ DENİZ GEZMİŞ'TİR'' DEMİŞTİ



Futbol yorumcusu ve Fenerbahçeli eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu 'Akılda Kalan' programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Deniz Gezmiş benzetmesi yaptı. Dilmen, 15 Temmuz gecesini Erdoğan Ailesi ile birlikte Huber Köşkü'nde geçirdiğini açıkladı. İşçi Partili bir babanın oğlu olduğunu vurgulayan Dilmen, "Ben Tayyip Erdoğan Bey'e baktığımda parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum. Deniz Gezmiş de 'Kahrolsun emperyalizm' diyordu, Erdoğan da emperyalistlerle mücadele ediyor" dedi.