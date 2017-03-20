Bahçeli'den Gökçek'e yanıt: MHP'yi kimse bir yere yamalamaya kalkmasın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını çok önemsiyorum' cümlelerini kullanmıştı. Bahçeli'den bu sözlere yanıt geldi. Bahçeli, 'MHP'yi kimse bir yere yamalamaya kalkmasın' dedi.



Gökçek'e yanıt



MHP'deki ihraçlar



İdama destek

Elazığ'da miting yapan Bahçeli daha sonra da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın diktatör olacağına yönelik eleştirilere yanıt veren Bahçeli, 'Türkiye'de diktatör olamaz' yanıtını verdi. Bahçeli gülerek, 'Bir defa diktatör Türkçe değil.' dedi.Referandumda 'Hayır' çıkması durumunda ne olacağını soran gazetecilere de yanıt veren Bahçeli, böyle bir şeyin olacağına ihtimal vermediğini bu yüzden de olmayan bir şey üzerinden yorum yapmanın gereksiz olduğunu söyledi.Melih Gökçek'in Bahçeli için 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını önemsiyorum' sözlerine de yanıt veren Bahçeli, 48 yıldır geleneği göreneği olan siyasi bir partinin genel başkanı olduğunu söyledi. Bir parti genel başkanının böyle bir görev üstlenmesinin yakışık olmayacağını da belirten Bahçeli, 'MHP’yi kimse bir yere yamalamaya kalkmasın' dedi. Bahçeli, öyle bir düşüncelerinin de olmadığını iddia etti.MHP'de çok sayıda kişinin ihraç edilmesi ile ilgili de konuşan Bahçeli, "Parti tüzüğü ve programı dışında düşünüyorsun o zaman kendi kendine bir karar ver demek daha doğru olurdu. Diyemedikleri için biz ayıklıyoruz. Koray Aydın çok daha tecrübeli bir siyasetçi. Eleştirmiş olsa dahi ihraç sebebi olmaz. Keşke herkes öyle davransa. Hayır diyen herkesi ihraç etmiyoruz. Ama hayır kisvesi altında değişik ilişkilerle MHP’nin varlığını zedeleyebilecek davranışlar ihraç sebebidir." şeklinde konuştu.İdam konusuyla ilgili de açıklama yapan Bahçeli, "Daha evvelki anayasa değişikliği çerçevesinde, özellikle savaş ve savaş benzeri hallerde idamın kalkmasından yana olmadığımızı söyledik. Bugün de, idamı gerektirebilecek tüm şartları uygulayan bir güruh türedi Türkiye’de. TBMM’ye idam ile ilgili herhangi bir yasa teklifi geldiğinde MHP destek vermeyi düşünüyor. Ama bunu bizim 35 milletvekili ile getirecek durumumuz yok. İktidar kanadı bunu getirirse MHP destek verecektir. Zaman zaman bunu ille de getireceğiz, götüreceğiz diye istismar edip, işi çoğaltmanın da gereği yok. ‘Getirelim’ diyorsanız, ‘Getirin’ diyoruz." dedi.