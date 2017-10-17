Bahçeli'den hükümete teklif: Gelin kaldıralım!

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üniversite sınavının tamamen kaldırılmasını önerdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. İşte Bahçeli'nin sözlerinden satır başları:



Hükümete bizi teklifimiz şudur: Gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım. Gelin lisans, yüksek lisans, doktoranın önündeki bariyerleri tamamen yıkalım.

En önemlisi adam gibi adam nesillerin yetiştirilmesidir.



Altın nesil diyorlardı ne oldu? Tepemize bomba yağdırdılar. Maklubeci münafıkları yurt dışına gönderip en iyi üniversitelerde okuttular.



Türkçe olimpiyatları düzenlediler sınav yolsuzlukları yaptılar. Türkiye’nin yıkımına şerefsizce hizmet ettiler.



Kalite önce vicdanda olacak.



Kerkük Türk’tür ve Türk olarak kalacaktır. Gerekirse Barzani yakalanıp getirilmeli gerekirse askeri girişim havadan ve karadan başlatılmalıdır.



Barzani’ye ‘Kak Mesut’ diyen eski başbakan sosyal medya hesabı üzerinden 10 maddelik bir açıklama yaparak kendini hatırlatma gereği duymuştur. Bu şahıs Kerkük’ün bütün etnik renkleri barındırdığını söylemiştir. Anlaşıldığı kadarıyla Kerkük’ün Türkmen yurdu olduğunu reddetmiştir.



Stratejik derinlikle Türkiye’yi boğmak üzereyken görevden el çektirilen bu şahıs sanki sorulmuş gibi tavsiyelerini açıklamıştır.



Sorarım sana durdun durdun da şimdi neden ortaya çıktın. Sıfır sorun enkazı kaldırılmamışken hangi yüzle açıklama yapıyorsun.