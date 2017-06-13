Bahçeli'den 'lejyoner' tepkisi: Alçaklıktır

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Bahçeli, Türk askerine "lejyoner" diyenlere sert çıkarak 'su katılmamış alçaklıktır' dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, Katar'da asker gönderilmesi kararından sonra, Türk askerine 'lejyoner' denilmesine 'su katılmamış alçaklıktır' diyerek tepki gösterdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında partililere seslendi.



Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;



"Türkiye'nin çevresinde olağanüstü gelişmeler, birbirini takip eden olaylar dizisi sahnelenmektedir. Karşımızdaki bu tablo istesek de istemesek de ülkemize sirayet etmektedir. Coğrafya alın yazısıdır. Türk millleti asırlar evvel hakimiyeti altına aldığı coğrafyayı şehit kanları ile sulayıp, vatan yapmış, namus bilmiş, cefasına da sefasına da seve seve katlanmıştır. Gidecek yerimiz yoktur, sığınacak yeni bir yurt aklımızdan bile geçmemiştir."



"HER SEFERİNDE AYAĞA KALKMAK TÜRK'ÜN KADERİ"

"TÜRK ASKERİNE 'LEJYONER' DEMEK ALÇAKLIKTIR"



"KORKAK TALİHİNDEN KAÇAR, KAHRAMAN TALİHİNİ KAVRAR"



CHP'YE KATAR TEPKİSİ

"Vatan bağımsızdır, millet bağımsızdır, devlet bağımsızdır. Aksini söyleyenler ruhen çürümüş olanlardır. Üzerinde yaşadığımız coğrafyayı müstesna kılan çok sayıda neden vardır. Her seferinde ayağa kalkmak, Türk'ün kaderi, Türk milletinin kahramanlık destanı olarak tarihe damga vurmuştur. "Ne işimiz var El Bab'da, ne arıyor?" sorgulaması yapanlar bağnazdır.""Katar'la varılan askeri çerçeve anlaşması TBMM'de komisyon tarafından onaylanıp Genel Kurul'a sevk edildiği bilinen bir gerçektir. 8 Haziran'da onaylanan anlaşma ile Katar'ın askeri kurumlarının modernizasyonu, iki ülkenin birlikte çalışabilirlik ile barış ve istikrara katkı sağlaması amaçlanmıştır. Türk askerine lejyoner demek su katılmamış bir alçaklıktır. Geçen hafta Suudi Arabistan ve Mısır'ın başını çektiği Körfez ülkeleri Katar'ı abluka altına almışlardır. Türkiye doğru bir hamle ile Körfez'de yükselen tansiyonun diyalogla çözülmesi tavsiyesinde bulunmuştur. Gerilim ateşinin konuşarak söndürülmesi konusunda ülkemiz azami emek sarfetmiştir.""Katar'la anlaşmanın rutin onayı birden bire bazı çevreleri rahatsız etmiştir. Durduk yere bir kaşık suda fırtınalar koparanları anlamak mümkün değildir. Türkiye, üstelik eski hakimiyet havzalarında niye olmayacaktır, neremiz yetersizdir. CHP'deki varolan kompleks, aşağılık duygusu nasıl ve ne şekilde izah edilecektir. Ülke olarak küresel gelişmelerin akıntısına kendimizi teslim mi etseydik! Başika Kampı için aynı masalı dillendirdiler. Türkiye'nin sınırötesi askeri veya siyasi faaliyetleri hukuki olduktan sonra bunu karalamak bir kere gayrimilliliktir. Korkak talihinden kaçar, kahraman talihini kavrar. Korkak batırır, kahraman yaşatır. Türk milleti ise hamdolsun kahramandır. Başka da çare yoktur.""İddialı olmayalım mı, dış politikada ebedi dostluk veya ebedi düşmanlık diye bir şey olmayacaktır. Doha'da üs kurmak, Körfez ülkelerine müdahalede bulunmak şeklinde yorumlanmamalıdır. Gerginliğin giderilmesi lazımdır. Hükümet de bunu yapmaktadır ve doğru çizgidedir. MHP ne Katar'ın safında ne de bu ülkeye tavır alan ülkelerin karşısındadır. Doha'ya Şam'a, Bağdat'a, Ankara'nın milli ülküleri ile yaklaşıyoruz. Doğru olduktan sonra da kimseden lafımızı çekinmeyiz. Malum çevrelere sormak istiyorum; Türkiye'nin bölgede pozisyon alması gözünüze batıyor da birçok ülke niçin dikkatlerinizden kaçıyor, kimlere sözcülük yapıyorsunuz. Eğer yürekliyseniz, minderden kaçmayacaksanız, ABD'ye "Ne işiniz var Ortadoğu'da" deyin de endamınızı görelim. CHP'nin cesareti varsa Rabia polemiğine değil, emperyalizmin bölgeye kurduğu kanlı rampalara baksın."