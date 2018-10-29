Bahçeli'den Melih Gökçek açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Melih Gökçek'i Ankara'da aday gösterecekleri iddiaları hakkında "Kendisine böyle bir önerimiz olmamıştır. Aday olmak istiyorsa MHP'ye şeref kazandırır.'" dedi

MHP lideri Bahçeli, Melih Gökçek'in yerel seçimlerde partisinin Ankara adayı olarak gösterileceği iddialarına ilişkin ''Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Melih Bey değerli bir şahsiyettir onu belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. MHP'de belediye başkanı olursa canı gönülden destekleriz şeklinde yaklaşımlar vardır. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur MHP'ye şeref kazandırır.'' dedi.

Bahçeli konuşmasında şunları söyledi:

"GÖKÇEK'E HERHANGİ BİR ÖNERİMİZ OLMAMIŞTIR"

Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Melih Bey değerli bir şahsiyettir onu belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. MHP'de belediye başkanı olursa canı gönülden destekleriz şeklinde yaklaşımlar vardır. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur MHP'ye şeref kazandırır.'' dedi.



EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Bir önerge verilmiştir Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüştülerini saklı tutmak suretiyle Meclis araştırmasına gerek görmemiştir, çekimser oy kullanmışlardır. Bu ekonomik şartlarda ısrarcı değiliz.

İSTANBUL ADAYI BELLİ Mİ?

Daha önce İstanbul ile alakalı olarak aday göstermeyeğimizi ifade ettik. Siyaset kombini adı altında sistem önerdik. MHP her ilde kendi adayları ile seçime girmek kararı almıştır. İstanbul'da bir sürprizimiz olabilir. Cumhur İttifakı devam ediyor yerel ittifakta yokuz diyoruz.''