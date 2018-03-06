Bahçeli'den o ilahiyatçıya tepki: Ne ara bu kadar sapık türedi?

MHP lideri Bahçeli, "Kadınlar kocalarından dayak yediği için şükretmeli." diyen İlahiyatçı Nurettin Yıldız'a "Ne ara bu kadar sapık türedi?" diyerek tepki gösterdi

TBMM'den MHP Grup Toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, kadınlara skandal tavsiyelerde bulunan İlahiyatçı Nurettin Yıldız'a sert çıktı. Bahçeli, "Meczubun birisi çıkıyor, kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Asansöre yabancı erkekle kadının binmesinin sakıncalarından utanmadan bahsedebiliyor. Ne ara bu kadar sapık türedi? Her kadın ve çocuk istismarı insanlığa ihanettir. Hiçbir ihanet cezasız kalmamalıdır." dedi.



İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:



"KADINLAR İNSANDIR, BİZLER İSE İNSANOĞLU"



Bizleri televizyondan, radyo kanallarından, sosyal medyadan takip eden vatandaşlarımıza hürmetlerimi gönderiyorum. Gelişmelerle ilgili malumat sahibi olmak anlamlıdır, asıl anlamlı olansa bu gelişmeleri anlayarak, istikamet çizmektir. 8 Mart'ta kadınlarımız konuşuluyor. Kadın hakları ile ilgili herkes yer kürenin her yerinde görüşlerini paylaşıyor. 8 Mart 2018'de Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle münazara, panel hatta münakaşa yapılacaktır. Kadın diyence anne, ebeveyn mi? Eşine destek veren bir fedakarlık anıtı mı? Kadını nasıl tarif etmeliyiz, namus, ar timsali mi? En temel sorun, en bariz ayıp kadının bir insan olduğu unutuluyor. Her kadın her şeyden önce bir insandır. Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş, 'Kadınlar insandır, bizler ise insanoğlu' diyerek konuya çok doğru yaklaşmıştır.



"ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARIMIZLA NASIL HELALLEŞECEĞİZ"



Fiziksel, psikolojik şiddete uğrayan kadınlarımızla nasıl helalleşeceğiz. Dilde sürekli kadına şiddet vardır, bunlarla nasıl yüzleşeceğiz. Dünyanın her yerinde kadınların çığlıkları vardır. Bu çığlık masumdur. Bu yılın ocak ayında 28, şubat ayında 47 kadın cinayeti işlenmiştir. 376 kız çocuğu cinsel istismarın hedefi olmuştur. İstismarcılar sonuna kadar cezasını çekmeli ve iyi hal falan da kullanılmamalı. Her şeyden malumat sahibi olurken, duyduğumuz kadına şiddet tablolarına ne kadar sessiz kalacağız?



"NE ARA BU KADAR SAPIK TÜREDİ?"



Meczubun biri çıkıp kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri gerektiğini söyleyebiliyor. Bunu diyanet adına yapabiliyor. Ne ara bu kadar sapık türedi. Her kadın ve çocuk istismarı insanlığa ihanettir. Hiçbir ihanet cezasız kalmamalıdır.



"HAPİSSE HAPİS, HADIMSA HADIM, İDAMSA İDAM"



Hala istismarları ve işlenen cinayetleri konuşup bir arpa boyu yol alamıyoruz. Kadın annedir, kadın vatandır, kadın ülkedir, kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin teminatıdır. 'Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz.' diyen milletimiz, kadına şiddet gösterene bedeli ödetecek güce sahiptir. Hapisse hapis, hadımsa hadım, idamsa idam. Gereği neyse yapılmalıdır. Kadına bir fiske vuran kimse bedeli ödetilmelidir. Şiddeti kaynağında kurutmalıyız. Bilim insanları şiddet konusunda çalışmalıdır. Bu da bir beka meselesidir. Ertelenmesi çok ciddi sorunlara neden olacaktır. Tüm kadınların, tüm annelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.



"4. SAFA SİVİLLERİN AFRİN'DEN KURTARILMASIDIR"



Mukedderatımızla ilgili kurulan sahne Afrin'dedir. Türkiye esneme göstermeden,alttan almadan, dik duruşunu sergilemelidir. Bir vatana sahip olmak kolay değildir, sonuçları vardır. Bir devlete sahip olmanın bedelleri vardır. Sevr hayaleti adeta peşimizden geliyor. Mondros rezaleti adeta peşimizden geliyor. Bugünün ciddiyetini kavramalıyız. Geçmişten dersler çıkarmalıyız. Artık bıçak kemiktedir, mızrak çuvaldan çıkmıştır. Tehditlerin cesareti gittikçe dalga boyuna dönüşmüştür. 45 günü geride bırakılan Zeytin Dalı Harekatı, takdir edilecek bir şuur ve planlama ile devam edilmektedir. Al bayrak Raco'ya dikilmiştir. Buradaki tuzaklanmış patlayıcılar sabırla temizlenmektedir. Raco ve Cinderes'e ulaşan kara yolları da kontrol altına alınmıştır. Zeytin dalı harekatında 4 kritik safa vardır. 1 Terör örgütü ile tüm bağlantılar kesilmeye çalışılmış bunda başarılı olunmuştur. 2- terör örgütünün çevresi kuşatılmış, patlayıcılar, hendekler imha edilmiştir. 3. stratejik safa Afrin'e çıkan tüm stratejik yol tepe kontrol altına alınmaya çalışılmış ve başarıya ulaşılmıştır. 4. safa ise sivillerin Afrin'den kurtarılmasıdır.



"TOPRAKLARINI KANA TERK EDEN ESAD HANGİ YÜZLE KONUŞUYOR"



Afrin Suriye'nindir. Suriye yönetimi teröristle iş başı yaparsa, 100 yıl önceki topraklarımızın bir kısmını emaneten de olsa elimizde tutmanın yolu açılacaktır. Suç ortakları belirginleşmiştir. Masumların kanını döken barbarlar söz konusu Türkiye olunca bir araya gelmişlerdir. Türkiye'ye iftira atan iç ve dış mihraklar Türkiye'nin sivil hassasiyetini ne zaman idrak edecekler. Teröristler yaşlı çoluk çocuk arkasına saklanmasa kahramanlarımızla kim baş edebilirdi? Canilerin köstebek gibi oraya, buraya saklanması boşunadır. Topraklarını kana ve işgale terk eden Esad hangi yüzle konuşmaktadır? Yaklaşık 400 bin kişi Doğu Guta'da açık cezaevindedir. Suriye'de kötüleşen durum karşısında BM 26 Şubat itibarıyla en az 30 gün süreyle ateşkes ilan etmiştir. Esad'ın saldırılarının durdurulması hedeflenmiştir. Durduruldu mu hayır, duracak gibi mi, hayır. Doğu Guta'da ateşkes ilan ediliyor. Esad aralarında çocukların da bulunduğu 700 kişi katlediyor, hem de bunu dünyanın gözü önünde yapıyor. Halep oradaysa, arşın Ankara'dadır. Ya ABD'li sözcülere ne demeli bunların zilletini nasıl izah etmeli. Hamurunda varsa insanın eşeklik baki kalır.



"BM ATEŞKES RAPORUNDA AFRİN'E ATIF YOKTUR"



BM ateşkes raporunda Afrin'e en ufak bir atıf yoktur. Olsa ne yazacaktır. Türkiye bir savaşın tarafı değildir. BM haklarımızı yerine getiriyoruz. ABD'nin BM kararını çarpıtması hezeyandır.