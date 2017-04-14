Bahçeli'den şaşırtan çıkış: Erdoğan buna ses çıkarmıyorsa...

Yeni Anayasa konusunda AKP'ye her türlü desteği veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu kez şaşırtan bir açıklama yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Star TV-NTV ortak yayınında referanduma ilişkin açıklamalar yaptı.
Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanının söylediği sözlere yanıtı ise gündeme oturdu. Erdoğan'ın danışmanının eyalet sisteminden bahsettiğini belirten Bahçeli, Cumhurbaşkanı'nın da buna ses çıkarmadığını söyledi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı buna ses çıkarmıyorsa eyalet sistemine karşı olan ülkücülerin kararının ne olacağını düşünmenin gerektiğini söyledi.
Bahçeli şunları söyledi: "Zaten beni en fazla düşündüren konu şudur, bunu yanlış anlaşılmalara da vesile olarak söylemiyorum, herhangi bir partinin iç meselesine karışmak için söylemiyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın takip ettiği politika açısından söylemiyorum. Ortada bir gerçek var. Sayın Başbakan Binali Yıldırım Bey, Türkiye'de ulaşmadığı yer kalmadı, gece gündüz. Sayın Cumhurbaşkanı toplu açılışlar sebebiyle ulaşmadığı yer kalmadı. İlgili bakanların dolaşmadığı yer kalmadı. Hepsi ne için dolaşıyorlar, aynı zamanda bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabulü açısından düşüncelerini halkla paylaşıyorlar. Şimdi bir danışman kalkıyor, bir eyalet sisteminden bahsediyor. Öyle bir açıklamayı yapan insanlar ya Adalet ve Kalkınma Partisinin hedefini sabote ediyorlar veyahut da bir iç pazarlıkla görevlendirilmiş konuşmacılar mı bunlar? Bunları zaman gösterecek. Şimdi 'Eyalet sistemini getireceğiz' diye bir danışman, Cumhurbaşkanı danışmanı olarak söylüyor ve Cumhurbaşkanı da buna ses çıkartmıyor, kabulleniyor ise o zaman iki gün içerisinde eyalet sistemine karşı olan, üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin kararı ne olabilir? Bunları düşünmek lazım."
Görevden alırım
Bununla ilgili görüşlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletip iletmediği sorulan Bahçeli, şöyle konuştu:
"Hayır, bunu saklamanın bir manası yok, benim iletmeme gerek de yok. Her şeyi yakınen takip eden bir Cumhurbaşkanı, bir Başbakan. Geçmişte Kayseri'de bir belediye başkanlığı yapmış başka bir özelliği olmayan bir kişinin danışman olarak Türkiye'yi sabote edebilecek cümleleri kullanmasını anlamakta ben zorlanıyorum ve kabul de etmiyorum. Öyle danışman olmaz, o zaman Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, Adalet ve Kalkınma Partisinin emeğine, diğer siyasi partilerin emeğine ve MHP'nin kararını sabote eden bir insan konumundadır. Benim danışmanım olmuş olsa o saatte görevden alırdım."