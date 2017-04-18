Bahçeli'den YSK'ya çağrı: MHP'liler ne oy verdi açıkla!

Grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'lilerin 'hayır' verdiğine dair iddialara tepki gösterdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP'nin tabanının referandumda 'hayır' dediği iddialarına sert çıkan Bahçeli, YSK 'ya çağrı yaptı. YSK'nın tüm MHP'ye oy verenlerin hangi oyu verdiğini göstermesini isteyen Bahçeli, oy mu kazandıklarının yoksa kaybettiklerinin bilinmesi gerektiğini söyledi.





KAYBEDENLER KULÜBÜ KARMAŞIK VE KARIŞIKTIR

KAOS LOBİSİ YİNE ATAKTA



YSK'YA ÇAĞRI

Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle:Milliyetçi Hareket taahhütlerinin gereğini yapmış, ettiğimiz yeminler tutmuştur. Komplo araması yapan kim varsa hüsrana düşmüştür.Bu gelişme azımsanamayacak, küçümsenemeyecek bir başarıdır.16 Nisan 2017 referandumunun kesin olmayan sonuçlarına göre Türkiye’nin ayağındaki prangalar sökülüp atılmış, milli bekamıza sahip çıkılmıştır.16 Nisan’da destan yazan Türk Milleti ile gurur duyuyorum. Milletimize en derin şükranlarımızı sunuyorum.Özellikle belirtmek zorundayım ki 16 Nisan’ın kazanan ve kaybedenleri bellidir. Kazanan Türk Milleti’dir. Kazanan evet ve hayır diyerek tercihini yapan vatandaşlarımız. Kazanan milli namustur.Kaybedenler kulübü ise oldukça karışık ve karmaşıktır. Evet çıkarsa bittik diye feveran eden PKK bitmiş, yolun sonu görünmüştür.Şeytanla aynı kareye girecek kadar gözleri büyüyenler 16 Nisan’da silinip gittiler. Hele hele Türk düşmanlığından gözünü kan bürüyen Haçlı artıkları bozguna uğradılar.16 Nisan’da seçim yapılmamış, partiler oylanmamış, şahıslar değerlendirmeye tutulmamıştır. Yapılan sadece planlanan halk oylamasının icrasıdır.Bu demokratik tabloya saygı ve riayet gerekirken kriz tetikçileri hemen harekete geçmişlerdir. Halkoylamasında yüzde 50 artı 1’e ulaşan tercih meşrudur. Birleşik Krallık’ta yapılan halkoylamasında yaklaşık 1 milyon oyla AB’den ayrılışın kararı verilmiştir. Aksi yöndekilerin ne kadar oy kullandığı belli olmamıştır. Ülkemizde siyasi yasakların kaldırılmasıyla ilgili 1987’de yapılan halkoylamasında evet ile hayır arasında yalnızca 76000 oy farkının bulunduğu hafızalarımızdadır.Peki 16 Nisan’da sandıktan çıkanlara tepki nedendir? Maalesef kaos lobisi yine ataktadır. Emniyet ve güven içinde yapılan halkoylamasına gölge düşürmek için kaos lobisi yine bir hesap içindedir.16 Nisan akşamı sonuçların gelmesiyle beraber bir kısım köksüz, kişiliksiz, kimliksiz gazeteci uzman kılıklılar MHP’yi hedef almaya başlamıştır. Utanmasalar, fren tutmasalar 81 ilde kurulan 167 bin sandığa hangi partiden oy geldiğini söylemeye kalkacaklardır. Allah’tan bu kadarını göze alamadılar, bu kadar alçalmayı başaramadılar. Henüz sandık sonuçları tam belli olmadan MHP’yi suçlama yarışına girdiler. Partimize oy veren kardeşlerimizden yüzde 80’inin oy vermediğini ahlaksızca söylediler.Erzurum hariç MHP’nin güçlü olduğu illerde hayır oyu çıkmış… MHP’yi zor günler bekliyormuş… Abacıyı anladık, kepeciyi anladık da ara yerde sen necisin bre ahlaksız, bre kemiksiz. Tabanımızın yüzde 80’i hayır demiş… Kafa var almıyor, sanırsınız bidon! Biri çıkmış bundan sonra parçalanmış bir MHP tabanı ortaya çıkacak yazıyor. MHP’li kardeşlerimizin nasıl oy kullandıklarıyla ilgili bu zatların elinde bizim bilmediğimiz sihirli bir ölçüm cihazı mı vardır?YSK’ya çağrımız vardır. Tüm sandıklarda MHP’ye oy veren vatandaşlarımızın hangi oyu verdiğini göstermelidir. Oy mu kazandık oy mu kaybettik bilinmelidir.