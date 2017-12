Bahçeli'den Zarrab yorumu: Biz demiyoruz ki şarlatan yargılanmasın...

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'de devam eden ve Reza Zarrab'ın tanık olarak ifade verdiği davayla ilgili olarak, "ABD’de kurulan yanlı mahkemede Türkiye yargılanmaktadır. Buna sessiz kalmayacağız." dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerinin satır başları şöyle:



Kadına şiddet otomatiğe bağlamıştır. Şiddet iyice kontrolden çıkmıştır. Gözü dönmüş manyaklar kadınları katletmektedir. 2016 ‘da 338 kadın şiddette can vermiştir. Bu yılın ilk on ayında 337 kadın cinayete kurban gitmiştir. Eğer kadına şiddet artıyorsa medeni olmaktan medeniyet seviyesinin yükselişinden nasıl bahsedeceğiz? Masum bir kadına el kaldırmak elbette barbarlıktır. Kadınların katline ne zamana kadar seyirci kalınacaktır. Kadına şiddeti bitirmeden gelişemeyiz, adam gibi adam olamayız.



ABD’nin YPG ile olan bağ ve bağlantısı bütün itirazlarımıza rağmen sürmektedir. Teröristler palazlanmaktadır. Güney sınırımız boyunca yuvalanan ihanet, mevzi kazanmaktadır. Astana süreci ve Soçi ruhu ortada dururken Rusya Deyri Zor’da YPG ile poz vermektedir. PKK Almanya’da bir üniversitede etkinlik düzenleyecek kadar müsamaha görmektedir.



ZARRAB’IN TANIK OLDUĞU DAVA



ABD’de kurulan yanlı mahkemede Türkiye yargılanmaktadır. Buna sessiz kalmayacağız. Karanlık bir şahıs kinli itiraflarıyla Türkiye’yi meşgul etmektedir. Sanığı tanık yapan, jürisi alık, sarsak hukuk sistemi hışmımıza uğrayacaktır. Biz demiyoruz ki şarlatan yargılanmasın. Suç nerede işlendiyse orada yargılanmalı. Orası da Türkiye Cumhuriyetidir. FETÖ’cülerin intikam arayışları duvara çarpacaktır.



Tarafımız Türkiye’dir. Tarafsızlık namussuzluktur pervasız belgeleri pervasızca sallayanlar namertlerdir. Türkiye’nin kaybetmesine oynayanlar en acı yenilgiyi tadacaklardır. Bunlara merhamet ise maraz doğuracaktır. İçlerinde yalan nefreti kopanlar ellerinde belge de sallasa nihai son kendileri adına utanç verici olacaktır.



'UYUM YASALARININ ÇIKMASI GEREKİYORDU'



Biz fikri temellerimizden ilham alarak ülkede bir uzlaşma vasatını oluşmasını arzuluyoruz. 16 Nisan’ı takip eden 6 ay içinde uyum yasalarının çıkması gerekiyordu. Ancak bu gerçekleşmedi. Uyum yasalarının çıkarılması konusunda uzlaşmacı bir tavır takınarak üzerimize düşeni yapacağız. Garip bir iddia son günlerde ısıtılıp servis edilmektedir. Partimiz hakkında bazı çevreler ortalığı karıştırmaya çalışmaktadır.



Neymiş 'MHP iktidara yön veriyormuş.' Buradan sesleniyorum Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir kısım milletvekili ve yöneticisi kaygılanmasın ve korkuya kapılmasın. Beyhude yere onun bunu tezvirlerine aldanmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler cumhurbaşkanıdır, başbakandır, bakanlar kuruludur ve mesai arkadaşlarıdır. Bunlar da görevlerinin başındadır.



MHP üstlendiği muhalefet görevini 36 milletvekiliyle her mücadeleyi ve fedakarlığı yerine getirmenin amacındadır. Hükümete desteğimiz terörle mücadelenin başarıya ulaşması içindir. Kimse merak etmesin MHP yerinin de yurdunu da bilir.