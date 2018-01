Bahçeli: Erdoğan'ı destekleme kararı aldık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini belirterek, "Düşüncemiz cumhur ittifakıdır. Bu partileri ilgilendiren bir konudur. MHP'nin cumhurbaşkanı adayı yoktur. Genel Başkan aday olmayacaktır. MHP, ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimlerine girer, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Yenikapı ruhuyla hareket ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır. Bu kadar nettir" dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İttifak iddilarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "MHP ittifak olayı söz konusu olacaksa bu yasal olmalıdır. Yasal olmanın bugünkü imkanı nedir? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya geçeceği süreç içerisinde çıkartılacak olan uyum yasalarından, seçim, siyasi partiler gibi kanunlar olacaksa o zaman siyasi partilere ittifak yapma imkanı, seçim sistemine de bu ittifakın nasıl gerçekleşeceğine dair maddelerin konulması gerekmektedir. Bu ittifakı izah edebilmek için; partilerin aldıkları oy oranıyla Türkiye genelinde geçirdikleri sıkıntıları ifade ederken bir cümle sarf etmişizdir 'yüzde 10 barajı ağır bir barajdır.' Hala doğru ve doğru zamanda sarf edilmiştir. Bu sözler üzerine, basında yer alır almaz, TV'de yorumcular 'MHP barajı aşamama endişesine sahiptir. Onun için yüzde 10 barajı ağır demektir.' denildi. Kamuoyu yönlendirme ile görevlendirilmiş şahsiyetler ölçüyor, biçiyor 'MHP bir çıkış yolu olarak barajı aşamayacağı için bir başa bir şey söylüyor diye…' sanki yeni kurulmuş 15 günlük parti barajı aşıyor, muhtemelen olabilecek, gelecekteki birtakım siyasi oluşumlar barajı aşabilecek ama MHP aşamayacak gibi ters bir yorum içine giriyorlar.





MHP'NİN BARAJ DİYE BİR SORUNU YOKTUR



Bu haksızlıktır. MHP'nin baraj diye bir sorunu yoktur. Türkiye'nin içinde düştüğü durumları dikkate alan bir takım yorumlar yaptığımızda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulama sürecine girdiğimizde uyum yasaları da gündeme gelecekse bugün veya yarın seçim kanununda siyasi partiler kanununda acaba bir ittifak kavramı yer alabilir mi? Bu nasıl olabilir sorusunu soruyor ve tartışılmasını istiyor.





C'DE BİR SIR VARDIR O DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİDİR



Buradan hareketle A partisi seçime girecek, B partisi seçime girecek C partisi seçime girecek, diğer partilerden de varsa alfabe 29 istediğiniz harfi koyabilirsiniz. Ama A partisi seçime girerken bu milletvekilliği seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi olabilir o ayrı bir konu. Böyle bir durum karşısında MHP C partisini ittifak olarak takdim ediyor. İki partinin aldığı oylar belli olacak ama ikisiyle beraber ittifakın oyları da belli olacak. Bu temsilde adalete bir başka yönüyle kapı açmak demektir. Yoksa yine karmakarışık ilişkiler ile Türkiye'yi farklı yerlere sürüklemeye gerek yok. C'de bir sır vardır o da Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Bu önemli bir çağrıdır kimse farklı yorumlara gitmesin.





HAYIR DİYENLER BUNA GÖLGE DÜŞÜREMEZ. EVET DİYENLER İSE ŞIMARAMAZ



Bu anayasa değişikliği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Farklı yorumlamaya gerek yoktur. Meclis'in bir bölümü evet bir bölümü hayır der. Hayır diyenler buna gölge düşüremez. Evet diyenler ise şımaramaz. Gerçeği kabullenmek durumunda olacaksınız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi TBMM'de anayasa değişikliği olarak kabul edilmiştir. Halk oylamasıyla da kabul edilmiştir. Üzerinde itiraz söz konusu olmamalıdır. Söz konusu yapmaya çalışanlar, zaten başka amaçlara dolaylı veya dolaysız hizmet etmeye gayret gösterenlerdir. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi vardır. Anayasa değişikliği ile kabul edilmiştir. Referandum ile de onaylanmıştır. Bir oy dahi Türkiye'de geçerli kabul edilmeyecekse o zaman ne yapacağız? Bunu dikkate almak lazım."





"MHP, CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYI GÖSTERMEYECEKTİR"



MHP'nin 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini belirten Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreç, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ile uygulamaya bütün kurum ve kurallarıyla beraber geçecektir. Böyle bir süreci gölgelemek, farklılaştırmak ayrımlarla her türlü krizi, kaosu davet etmek doğru bir şey değildir. Bugün bu süreç başlamıştır. Bu sürecin anayasal desteklerini sağlayan partiler bir anlayışla hareket etmek durumundadır. 'Siyasi şartlar değişti, Türkiye şöyle oldu ben şunu düşünüyorum' deme hakkına sahip değildir. Ne demek istediğim tam olarak anlaşılıyor mu? MHP, Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir. Yenikapı diye başlayan bir ruhla hareketle anayasada, kamuoyunda halk oylamasında beraber hareket ettiğimiz bütün kurum ve kuralları ile uygulamasına öncülük ve önderlik yapan parti ile beraber sonuç almak Türkiye'nin hayrına olacağı inancındayız. Herhangi bir sebeple Sayın Recep Tayyip Erdoğan aday olmaktan vazgeçerse, başka türlü gerekçeler ortaya konur 'ben böyle bir yola girmek istemiyorum' derse, o kendisinin bileceği iştir. Ama yeni ruh diye 7 Ağustos'ta başlatılan ruha MHP sadıktır. MHP, Türkiye'nin geleceğini dikkate alarak birliğini, dirliğini dikkate alarak, etrafımızdaki ateş çemberlerini yurt içinde ve yurt dışındaki bir takım kaosçu faaliyetleri de gözönünde bulundurarak eğer yeni bir sürece girilmişse, bu sürecin başlaması 3 Kasım 2019 olacaksa, o zaman 2019'da MHP, cumhurbaşkanlığı seçimi veya milletvekilliği seçiminde bu yönüyle hareket edecektir.





DÜŞÜNCEMİZ CUMHUR İTTİFAKI



Düşüncemiz cumhur ittifakıdır. Bu partileri ilgilendiren bir konudur. MHP'nin cumhurbaşkanı adayı yoktur. Genel Başkan aday olmayacaktır. MHP, ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimlerine girer, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Yenikapı ruhuyla hareket ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır. Bu kadar nettir."





"MHP'NİN BARAJI AŞMA AŞAMAMA GİBİ BİR MESELESİ YOK"



MHP'nin barajı aşma sorunu olmadığını vurgulayan Bahçeli, "MHP'nin barajı aşma, aşamama gibi bir meselesi yoktur. MHP, inandığı yolda yoluna devam etmektedir. Bazı ittifakların da normal olması isteniyorsa o zaman ittifak yapılabilir diyoruz. Geçmiş dönemlerdeki kaygılarımızı dile getiriyoruz. MHP bu sefer refah diyecek dağ bayırı dolaşacak kendi oyunun ne olduğu belli değil. Bu belli olsun. Hazine yardımı buna göre olsun. MHP, holdinglerin kapısını çalmayan tek siyasi partidir. Bundan sonra da böyle olacaktır. MHP üzerinde çok büyük oyunlar var. MHP varoluş gayesini sürdürdüğü sürece misyon ve vizyonun terk etmediği sürece üzerinde küresel güçlerin iç ve dış odakları önemli oyunlar oynayabilir. Eğer bir gün birileri MHP ile uğraşmaktan vazgeçerse biliniz ki MHP misyonunu ve vizyonunu kaybetmiş 87 tane sıradan parti haline gelmiş demektir" açıklamasında bulundu.





"CENABI ALLAH BİZE İYİLİK YAPAR; İYİ PARTİ DİYE BİR PARTİYİ KURAR"



Bahçeli, "Bazen de Cenabı Allah bize iyilik yapar; İYİ Parti diye bir partiyi kurar. O partiyi bir sepetin içine doldurur bir hanımefendinin de koluna takar hadi güle güle der. Giden gider. İyiler onların olsun, hâlihazır bizim olsun" dedi.





MHP'NİN HİÇBİR ŞART ALTINDA HÜKÜMETİN OLUŞMASI SIRASINDA BİR TALEBİ OLMAZ"



MHP'nin kabineye girme talebinin olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Bahçeli, "MHP pazarda satılmaz, pazarlanamaz. Yüzde 7- 5 ile 3 ile hazine yardımı konusunda bir şeyimiz yok. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği anda MHP kimin cumhurbaşkanı olmasıyla alakalı önceki sözlerinin arkasında durarak Recep Tayyip Erdoğan veya başka birisi cumhurbaşkanı olduğunda kuracağı hükümetin içerisinde şu kadar bakanlık isteriz gibi ahlak dışı bir davranışın partisi olamaz. Cumhurbaşkanı seçilecek olan kişi anayasaya göre yürütmeyi kendisi kurar. Destek verdik diye ortaklık şeklinde veya koalisyon devam edermiş gibi bir anlayış ile sağdan soldan sarkmaları kabul etmez. Cumhurbaşkanı da bunu kabul etmemesini de tavsiye ederim. MHP'nin hiçbir şart altında hükümetin oluşması sırasında bir talebi olmaz. Bu talebi yapanlara karşı da sert cevap verir, ahlaksızlık olarak görür" diye konuştu.





"ERKEN SEÇİM ZATEN DOĞRU DEĞİL"



Bahçeli, "Erken seçim zaten doğru değil. İran karışıyor böyle bir ortamda kim hangi erken seçimi düşünüyor? Hangi maksatla bunu düşünüyor? Türkiye'nin normal sürece geçinceye kadar onu gölgeleyecek bir yola sapmak doğru değildir. 'Tekrar Parlamenter sisteme döneceğim' diyor. Neyle döneceksin? 400 milletvekiline sahip olursan döneceksin. Bunu yapacağına cumhurbaşkanı sen ol. Sistemi niye zedeliyorsun?" dedi.





"ABDULLAH GÜL'ÜN 'BEN ADAYIM' DİYE ORTAYA ÇIKMASI İZAH EDİLEBİLECEK BİR DURUM DEĞİLDİR"



11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin Bahçeli, "Sayın Abdullah Gül Bey Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde özel ve önemli bir yeri olan şahsiyettir. Kademe kademe yükselmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinin sağlıklı olmasında herhangi bir engelleyici yanlışın yaşanmamasında yarar vardır. Abdullah Gül'ün 'Ben adayım' diye ortaya çıkması izah edilebilecek bir durum değildir. Sağın, solun dolduruşuna gelmemesinde yarar vardır" ifadelerini kullandı.





"İTTİFAK HAYATIN BUNDAN SONRA HER ALANINDA OLACAKTIR ANLAMINI TAŞIMAZ"



Yerel seçimlerde olası ittifakın olup olmayacağına ilişkin bir soruya Bahçeli, "İttifak hayatın bundan sonra her alanında olacaktır anlamını taşımaz. İttifak herkesin vazgeçtiği ve hayatımızın gerçeği olarak yaşayacağımız bir kavram değildir. İttifak olur ama ittihada doğru gidecek bir durum söz konusu asla olmaz" diye yanıt verdi.





"MHP'NİN 12. BÜYÜK KURULTAYI'NDA BARAJ 12'DİR YÜRÜYÜN HEDEFE DEME ŞANSINI YAKALARIM"



Bahçeli, "Her türlü tartışmadan sıyrılmak için yüzde 12 olsun. Başka türlü ne söylemiş olsam tartışacaksınız. MHP'yi yerden yere vuracaksınız o anlaşılıyor Yüzde 12 olursa hayırlı olur. MHP'nin 12. Büyük Kurultayı'nda baraj 12'dir yürüyün hedefe deme şansını yakalarım" dedi.





"NİYE CHP'NİN İÇERİSİNE GİRİYORSUNUZ 8 TANE ORADA MİLİTAN MİLLETVEKİLİ İLE ORTALIĞI KARIŞTIRIP DURUYORSUNUZ?"



Bahçeli, "Sol ana faktörden kurtulmalıdır. Devrimciler hak ettikleri payı bana göre almalıdır. Kurun ayrı ayrı parti. Düşürün 3'e, 0'a. Meclis'te temsil edin. Niye CHP'nin içerisine giriyorsunuz 8 tane orada militan milletvekili ile ortalığı karıştırıp duruyorsunuz? Bunları artık görmek lazım" dedi.





"ÜLKÜCÜLERİN KESİNLİKLE SOKAKTA OLMAMALARI GEREKİR. BU KESİN BİR TALİMATTIR"



Bahçeli, "Ülkücülerin kesinlikle sokakta olmamaları gerekir. Bu kesin bir talimattır. Türkiye'yi karıştırmak isteyen sokağa dökmek isteyen hiçbir gayrimilli unsur uyumaz. 24 saat Türkiye uyanık kalmak, sokağa dikkat etmek mecburiyetindedir" dedi.





"AMERİKA RIZA SARRAF'I PAKETLEYİP BİZE GÖNDERSİN ELİNDEKİ DELİLLERLE BİRLİKTE"



Rıza Sarraf davasına ilişkin Bahçeli, "Eğer suç Amerika'da işlenmişse Amerikan yargısı birilerinin dediği gibi Türkiye'de işlenmişse Türk yargısı olması lazım. Amerika Rıza Sarraf'ı paketleyip bize göndersin elindeki delillerle birlikte. Amerika ne oluyor ki Türk'ün egemenlik hakları üzerinde söz sahibi oluyor. Bu kadar da Amerikancı olmamak lazım" açıklamasında bulundu.



Bahçeli, "Bizim muhalefet partisi olarak Meclis'te dördüncü parti olarak gidip biz sizlerle ittifak yapıyoruz demek siyaseten yakışık olmaz" dedi.