MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarının siyasette yer alıp almadığı yönündeki yorumlarla ilgili "Toplumu oluşturan, her alanda var olanlar acaba siyasette de var mıdırlar? Eğer vardır, deniyorsa bugün FETÖ ile mücadele edenlerin siyasi alanı da gözden geçirmeleri lazım. Eğer böyle bir gözden geçirme içerisinde MHP ile ilişkisini bildiğimiz, tanıdığımız kim varsa ilişkisini keseriz. MHP ile birlikte yol alması söz konusu olamaz" dedi. Bahçeli, ayrıca 1 Eylül Perşembe günü Beştepe'de gerçekleştirilecek adli yıl açılış törenine katılacağını da açıkladı.MHP lideri Bahçeli, partisinin genel merkezinde gündemdeki konuları değerlendirmek üzere bir basın toplantısı düzenledi. Fırat Kalkanı operasyonuyla ilgili konuşan Bahçeli, "ABD destekli PYD'nin Suriye Demokratik Güçleri kılıfıyla Menbiç'e girmesi, sırayı Cerablus operasyonunun alması, Esad'ın PYD'yi bombalaması, Türkiye'nin Rusya ve İran'la yakınlaşması bölgesel fay hatlarını iyice hareketlendirmiştir. Türkiye, Fırat Kalkanı adı altında Cerablus'taki IŞİD unsurlarını temizlemek amacıyla uluslararası koalisyon desteğiyle askeri operasyon başlatmıştır. Elbette Türkiye'nin milli güvenliğini korumak, sınır ötesi terörist yapılanmayı engellemek için mezkur askeri müdahale yerindedir. Haklıdır, isabetlidir; ancak Cerablus'u IŞİD'den arındırırken, boşalan alanlara PYD'nin yerleşmesine Kobani-Afrin arasının bu terör örgütüne açılmasına kesinlikle hiçbir şart altında müsaade edilmemelidir. PYD-YPG Fırat'ın batısına uzun süre önce geçmiştir" ifadelerini kullandı.ABD'nin terör örgütlerine bakışını eleştiren Bahçeli, "Bugüne kadar PYD'yi en fazla şımartan ve ön açan ABD'dir. ABD Dışişleri Bakanı geçen hafta PYD'nin Fırat'ın doğusuna çekilmeye başladığını söylemiştir. Bu terör örgütü doğuda kalsa ne olacak batıda bulunsa ne çıkacaktır. Nitekim terör her yerde her zeminde terördür. PYD-PKK'yı zaman ve mekanın her bölümünden kazıyarak, söküp atmak Türkiye'nin haysiyet ve şeref meselesi olmalıdır. ABD'nin PYD'ye sözcülük yapması, lehine davranması, aklayıp temize çıkarmak için çırpınması insafsızlık, saygısızlık ve art niyetliliktir. Çünkü ABD, PYD ve PKK'yı çok açık şekilde arkalamakta, kullanmaktadır. ABD'nin malum terör örgütlerinin ağızlarına bir damla bal sürüp, bu katillerin ilave yardımlarıyla Ortadoğu'nun haritasını siyasal, ekonomik çıkarlarına göre tekrar çizmeyi arzulamaktadır. FETÖ konusunda hala delil isteyen, hukuk hatırlatması yapan, 15 Temmuz darbe girişimi konusunda ikircikli ve tutarsız tavır takınan ABD'nin PYD, YPG, PKK'ya bakışı da çarpık, çürük ve hastalıklıdır" diye konuştu.Cerablus operasyonunun riskli fakat kaçınılmaz bir harekat olduğunu vurgulayan Bahçeli, "ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Türkiye'yi ziyaretinde hem nalına hem de mıhına vuran değerlendirmeleri bu düşüncemizi teyit eder niteliktedir. ABD'nin gizli gündemi Türkiye'yi baştan aşağıya kelepçeleyip, Suriye'nin kuzeyinde fiili bir durum yaratmak, Akdeniz'e kadar uzanan kirli bir koridor açmaktır. Bu maksatla IŞİD'in elinde bulunan Mare hattının PYD/YPG'ye geçmesi için çok yönlü ve sinsi bir hazırlık söz konusudur. Ülke olarak küresel güçlerin oldu bittisiyle Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşumuna sıcak bakmamız, tepkisiz durmamız milli aklın inkarıdır. Bu nedenle Menbiç'in kontrolü de sağlanmalıdır. Türkiye çok zor bir dönemde sınır ötesine operasyon yapmaktadır. Bu operasyon riskli olmakla birlikte kaçınılmaz ihtiyaçtır" açıklamasında bulundu.MHP'nin terörle mücadele konusunda hükümete her türlü desteği vereceğinin altını çizen Devlet Bahçeli, şöyle konuştu: "Cerablus'a askeri hareket sürüyorken, PKK'nın Artvin'de ana muhalefet partisi liderinin bulunduğu konvoya saldırması ardından Cizre'de 11 polisimizi şehit etmesi müşterek terörist faaliyetlerin bir sonucudur. Tüm terör örgütleri sırayla Türkiye'ye saldırı düzenlemektedir ve korkarım ki bu kanlı süreç genişleyerek, devam edecektir. Bu itibarla devletin teyakkuzda bulunması, her türlü güvenlik tedbirini tüm vatan sathında alması yararlı ve hayatidir. MHP, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı olması, Türkiye'nin terörizmle savaşından alnının akıyla çıkması hususunda elinden geleni her türlü katkı ve manevi desteği eksiksiz verecek, hükümetin arkasında sağlam şekilde duracaktır"MHP lideri Bahçeli, "IŞİD, PYD, PKK'yı yok etmek için Türk milleti artık ayaktadır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde hareket edilerek, terör örgütleri tamamıyla tasfiye edilmelidir. Vakit terörü bitirme vaktidir. Kahramanlarımıza diyorum ki ne kadar katil örgüt varsa gidin bulun, 'Alayını birden imha edin'. Biz yanınızdayız. Biz sonuna kadar arkanızdayız" dedi.Açıklamalarının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Türkiye Barolar Birliği (TBB)'nin 1 Eylül'deki adli yıl açılışı törenine katılmama kararı üzerinden MHP'nin tavrının ne olacağının sorulması üzerine "MHP'nin gündemi devlettir ve millettir. 1 Eylül'deki yargının açılış toplantısına katılacağımı ifade ediyorum. Türkiye'de birçok kurumun birbiriyle birlikte ve beraber hareket etmesini kazandırabilecek olan bir değerlendirmeyi önce hayra yorup sonra vazgeçmenin anlamı yoktur. O sebepten dolayı başta Barolar Başkanlığı olmak üzere ana muhalefet liderinin de madem ki Cumhurbaşkanı ile 15 Temmuz sonrası gündemini konuşmak için Beştepe'ye gidiyorlarsa Beştepe'nin içerisindeki bir salona gitmekte hangi sakıncayı görüyorlar; onu da anlamak zordur" ifadelerini kullandı.MHP'nin Türkçe Olimpiyatları'na karşı çıkması üzerine Fethullah Gülen'in MHP ile aranın düzeltilmesi amacıyla Şerif Ali Tekalan'ı gönderdiği ve Bahçeli'nin 2010 yılında Tekalan'la görüşerek, kendisine 'Ülkücüleri karşınıza alırsınız' diye sert şekilde cevap verdiği yönünde basında yer alan haberler sorulan Bahçeli, söz konusu olayla ilgili şöyle konuştu:"2009 yılının Haziran ayında mensubundan şeref duyduğum Gazi Üniversitesi'nin Sayın Rektörü Şakir Akça, her yıl olduğu gibi yine yıl sonunda ziyarete gelmek istemişler ve ziyaretten sonra Antalya Elmalı'daki ikametgahına gitmeyi düşünmüşlerdir. Öyle bir davet üzerine biz kendilerine randevu vermişizdir. Sayın Rektörümüz Şakir Akça Bey, gelişi sırasında yanında bir zatla beraber gelmiştir. Tıp fakültesinin mensubu olduğu bir kişi olarak takdim etmişlerdir. Bir davetiyesinin olduğunu, bu vesileyle takdim etmek istediklerini söylemişlerdir. Kendilerini kızının düğün davetiyesi olması sebebiyle tebrik ettim daha sonra da Sayın Şerif Ali Tekalan olduğunu öğrendiğim değerli öğretim üyesi o zaman bazı konularda düşüncelerini bizimle paylaşmak istemişlerdir. Ne demişlerdir; 'Biz sizleri seviyoruz, saygı duyuyoruz; ancak birçok faaliyetimize sizler katılmıyorsunuz. Geçmişte partinizin kurucu genel başkanı Sayın Alparslan Türkeş Bey, FETÖ dediğiniz şahısla zaman zaman görüştüğünü ama sizin bu görüşmeyi yapmadığımızı' söyleyerek, konuya girmiştir. Ben kendilerini dinledim. Arkasından da şunu söyledim. 'Bazı faaliyetleriniz milletçe olumlu karşılanmıştır; ancak bazı faaliyetleriniz olumlu karşılananları da silip atmıştır. Türkiye'nin bütün kültürel değerlerini tahrip eden yayınlarınıza şahit olmaktayız. Bu böyle devam eder, toplumuzun bütün değerlerini tahrip ederseniz bir gün ülkücü hareketle karşı karşıya kalmanız mukadderdir' diye cevap vermişimdir. 'Kendileri bu cümlem karşısında yakında bir seyahatim olacaktır. Bu görüşmeyi aktarabilir miyim?' demişlerdir. 'Biz de bunu istediğiniz yere aktarabilirsiniz ama devam ederseniz ülkücü hareketle karşı karşıya gelmeniz mukadderdir'."MHP lideri Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bundan 1,5-2 ay sonra MHP'de bir fitne fesat yaygınlaşmıştır. Bazı kişiler bu manada araç olarak kullanılmıştır. Söylenenler, 'MHP'nin genel başkanı dinsizdir. MHP'nin genel başkanı namaz kılmasını bilemez. MHP'nin genel başkanı şudur, budur. Sonuç değişmelidir'. Yani bugün değişme, dönüşüm diye söylenen laflar 2009 yılının Ekim ayından itibaren söylenenlerdir. Allah'a çok şükür ne dönüşümü bu manada algılamışız ne de değişimde bu manada oyunun içine düşmüşüzdür. FETÖ denilen örgütlenme 7 ayakta genişlemiştir. TSK'dan tutun eğitim kurumlarından emniyet alanına kadar vardır. Bir de siyasi alanda olduğu ifade edilmektedir. Toplumu oluşturan, her alanda var olanlar acaba siyasette de var mıdırlar? Eğer vardır, deniyorsa bugün FETÖ ile mücadele edenlerin siyasi alanı da gözden geçirmeleri lazım. Eğer böyle bir gözden geçirme içerisinde MHP ile ilişkisini bildiğimiz, tanıdığımız kim varsa ilişkisini keseriz. MHP ile birlikte yol alması söz konusu olamaz"İktidar partisinden FETÖ mensuplarına yönelik siyasetten ayıklama beklentilerinin olup olmadığı sorulan Bahçeli, "Geleceği okumamızı istiyorsunuz. Geleceği bu yönlü okuyacak kadar bilgiye sahip değiliz. Siyasi verilerin ne olduğu henüz bilinmiyor. Eğer kalkar siyasi iktidar FETÖ ile mücadelesini sürdürürken, siyasi alanda da neyin ne kadar olduğunu kamuoyuyla paylaşırsa o zaman sizin bu yorumunuza cevap verebilecek bir veri elde edilmiş olur" dedi.Kamuoyunda dillendirilen 'Milli Mutabakat Hükümeti' hakkında görüşleri sorulan Bahçeli, "316 milletvekiliyle Meclis'te çok geniş bir desteğe sahip olan hükümet var. Bunun üzerine hangi milli mutabakatı kuracaksınız? Kiminle kuracaksınız? PKK'nın uzantılarıyla milli mutabakat olur mu? FETÖ'nün kalıntılarıyla milli mutabakat olur mu? Bunları görmek ve anlamak lazımdır. Her türlü fedakarlığa da hazırız tabi fedakarlık, hangi noktada bize neyi düşüyorsa ona hazırız anlamı taşır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sahipsiz değildir. Türkiye'nin bölünmesine ve parçalanmasına müsaade edilmeyecektir. Edenler olursa onları da karşımıza alır var olan gücümüzle her türlü mücadeleyi kanla, canla veririz" diye konuştu.İkinci bir darbe girişiminde bulunulabileceği konusunda bir öngörüsünün olup olmadığı sorulan MHP lideri Bahçeli, şöyle yanıt verdi: "Bu bilgiye sahip olup, basınla paylaşan arkadaşlara her kimlerse içlerinde siyasetçiler var, köşe yazarları var, basın mensupları var. Stratejist uzmanlar olarak televizyonlarda her gün görünen insanlar var. Ama bu ülkenin de başsavcıları var. Bu tür bir müdahalenin ikinci defa olacağını söyleyen insanlara başvurup sahip oldukları bilgileri sormaları ve gerekli tedbiri almak için de hükümeti uyarmaları lazımdır"