Bahçeli ilk referandum mitingini Elazığ'da yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , ilk referandum mitingini düzenlediği Elazığ'da, 15 Temmuz darbesinin bir 'Haçlı Operasyonu' olduğunu belirterek, "Biliniz ki 16 Nisan'da Türkiye'de sistem değişecek, Avrupa'da ise tahtlar sallanıp rejim değişikliklerinin ilk kıvılcımı çakılacaktır" dedi.



"20 TEMMUZ 2015'TEN BU YANA ŞEHİT SAYIMIZ BİN 137'DİR"



"15 TEMMUZ BİR HAÇLI OPERASYONUYDU"



"16 NİSAN'DA AVRUPA'DA REJİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN İLK KIVILCIMI ÇAKILACAK"



"FETÖ, PKK, DHKP-C, PERİNÇEK LOBİSİ"

Anayasa değişikliği için 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili ilk mitingini Elazığ İstasyon Meydan'ında düzenleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz süreci, Güneydoğu'da devam eden terör operasyonları, Suriye'nin El Bab Bölgesi'nde yaşanan terörle mücadele çalışmaları ile son olarak diplomatik krizin yaşandığı Hollanda ve Almanya ilişkilerini değerlendirdi.Miting alanında ilçe ilçe isimleri vererek yoklama alan Bahçeli, her ilçe sonunda 'burada' seslerinden sonra, "Maşallah Elazığ tek yürek halinde buraya akmış. Harput'un hatıraları demet demet burada toplanmış. Fırat'ın birlik ve kardeşliğe akan suları Elazığ'a şan ve ruh vermiş" dedi.Türkiye'nin kuşatma altında olduğunu savunan Bahçeli, "Ancak bugün kardeşliğimizi kıskananlar çok sayıdadır. Elazığlı'nın kaynaşma ve kucaklaşmasını çekemeyenler kara kampanya peşindedir. Türk ve Türkiye düşmanları devrededir. Karşımızda çok çetin bir oyun sahnededir. Bu oyun acımasız, vahşi ve ahlaksızdır. Küresel komplonun hedefinde Türk milleti vardır. Bu nedenle terör örgütleri kışkırtılmaktadır. Bu nedenle tehditler yoğunlaşıp derinleşmektedir. Türkiye kuşatma altındadır. Yıkım müteahhitleri, sanal sorun mucitleri taarruzdadır. Bin yıllık kardeşliğimizden rahatsız olan mihraklar içimizde ve çevremizde kanlı nöbettedir. Dikkat ediniz, 20 Temmuz 2015'den bu tarafa vatan ve millet uğruna toprağa düşen şehit sayımız bin 137'dir. PKK saldırmaktadır. Lice, Kulp, Genç üçgeninde günlerdir üstün bir mücadele sergilenirken, maalesef şehadet haberleri de alınmaktadır. Artık hainlerin kökü kazınmalı, inleri, saklandıkları delikleri yerle bir edilmelidir" diye konuştu.IŞİD, PYD-YPG'nin küresel güçlerin himayesinde "4 parçalı Kürdistan" için tuzak kurduğunu belirten Bahçeli şöyle devam etti:"Bunun yanında İblisin yeryüzü garnizonu olan IŞİD, gözü dönmüşçesine kan dökmektedir. Kahraman Mehmetçiğin El Bab'ta 182 gün boyunca destan yazarak IŞİD'i söküp attığına millet ve Elazığ şahittir. PYD-YPG ise sınırlarımızın hemen dibinde, küresel güçlerin himayesiyle dört parçalı Kürdistan için tuzak kurmaktadır. Menbiç teröristlerin tasallutunda, Rakka tutsaktır. Bu cinayet çetelerinin en şerefsizi, en adisi, en sinsisi olan FETÖ, 15 Temmuz'da silaha sarılmıştır. FETÖ, son haçlı akınına komuta eden barbarlardan, Türkiye'yi işgal emrini alarak 15 Temmuz akşamı harekete geçmişti. Bunlar şerefli Türk askerinin kamuflajı içine saklandılar. Bunlar din ve diyanet istismarıyla batıla hizmet edip, küfrün yanında hizalandılar. Bunlar ki, yaratılmışların en aşağısı, en aşağılığı, en alçağı olarak milli hafızadaki kirli yerlerini aldılar. FETÖ, Anadolu'yu ele geçirmek maksadıyla yüzyıllardır pusuda bekleyen muhasım odakların, müstevli emellerin kızgın maşası, karanlık parçasıdır. Savaş uçaklarımızı gasp edip tepemizden bomba attılar. Helikopterlerimizi kaçırıp üzerimize kurşun yağdırdılar. Milli birliğimizi çözmek, milli bünyemizi çürütmek istediler. Askeri askere, askeri polise, polisi askere kırdırıp iç savaşa hizmet ettiler. Türkiye böylesi bir ihaneti hiç görmedi. Türk milleti böylesi bir zillete hiç düşmedi. Hiç kuşkunuz olmasın, 15 Temmuz bir Haçlı operasyonuydu. Planlaması ise Pensilvanya'daki hoca kılıklı hain ve arkasından itekleyip kumanda eden güçler tarafından yapılmıştı. Cüzdanlarına bir dolar koyup ByLockla haberleşen, himmet kuyruğuna girip aziz milletimizin kuyusunu kazmaya yeltenen şerefsizlere Türk milleti boyun eğmedi. Tankın önüne millet iradesi sere serpe yattı. 248 şehit vermek pahasına, masum kardeşlerimiz kurşunların karşısına inançla çıktı. Darbe teşebbüsüne 80 milyon direndi. FETÖ şiddeti sürerken, IŞİD, PYD-PKK sınırlarımızdan içeri sızıp işgali tamamlamak için fırsat kolluyorlardı."Almanya ve Hollanda ile yaşanan diplomatik krize de değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Nisan'da Türkiye'de sistemin değişeceğini, Avrupa'da ise tahtların sallanacağını, rejim değişkliklerinin il kıvılcımının çakacağını söyledi. Bahçeli, şöyle konuştu:"İşte görüyorsunuz, Hollanda, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin yaptıklarını. Hollanda 16 Nisan referandumundan korktu, cephe aldı. Türk milletinin iradesiyle sistem değişikliği yapmasından rahatsız olan ırkçı, Türk ve İslam karşıtı blok, olmadık tahammülsüzlükler gösterdi. Dışişleri Bakanımızın uçuş iznini iptal ettiler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı bir hanım kardeşimizi zor ve cebir kullanarak aracına hapsettiler, ardından ülkeden çıkardılar. Hollanda yönetimi, bu ülkede hayat ve varlık mücadelesi veren vatandaşlarımızın üzerine atlarını sürdü, itlerini saldı. Biliniz ki, 16 Nisan'da Türkiye'de sistem değişecek, Avrupa'da ise tahtlar sallanıp rejim değişikliklerinin ilk kıvılcımı çakılacaktır. Bu yüzden monarşik yönetimler huzursuz ve sancılıdır. Hükümetler şaşkın ve şuursuzdur. Avrupa'nın demokratikleşmesi, insan hak ve özgürlüklerine saygı duymayı öğrenmesi yakındır, 16 Nisan'dan sonra kaçınılmaz bir şekilde gündeme gelecektir. Hollanda'da yapılan seçimler ırkçı ve Türkiye düşmanlarının yüzlerini kızartmış, okkalı bir ders vermiştir. İnanıyorum ki, yürüyüşümüzün önüne taş koymak isteyenler 16 Nisan'da kaybedecektir. Yerli, milli ve ahlaki bir uzlaşmayla; üstelik tamamıyla iç dinamiklerle temellenmiş sistem değişikliğini hazmedemeyenler dağılacaklardır. 16 Nisan'da Türkiye kazanacaktır. 16 Nisan'da Türk milleti onun bunun ağzına bakmayarak, muhteşem iradesiyle geleceğini şekillendirecektir."Meydanda toplananlardan, sık sık referandum için "Evet" sözünü alarak, "Bu evetler, hayırcı kafilenin içindeki FETÖ, PKK, PYD, DHKP-C, Perinçek lobisi ve Türk doşmanlarını tir tir titretecektir" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu evetler, daha Anayasa'da ne yazdığını bilmeyen, zahmet edip de bir maddesini açıp okumamış CHP Genel Başkanının uykularını kaçıracaktır. Bu evetler, hayırcı kafilenin içindeki FETÖ, PKK, PYD, DHKP-C, Perinçek lobisi ve Türk düşmanlarını tir tir titretecektir. Bu evetler, Avrupa'ya kapak, işgal planı yapanlara tokat olacak, alayını silindir gibi ezip geçecektir. Değerli Elazığlılar, Bizim nezdimizde hem evet, hem de hayır diyen her vatandaşım, her kardeşim bir ve aynıdır. Fakat bu defa hayırda hayır yoktur. Ayağımıza pranga vurmak, bağımsızlığımıza bitirmek isteyen terör örgütleri ve arkasındaki ülkeler karşımızdadır. Bu oluyorken, yalan kafilesi sapıtmış, ölçü ve ayarı iyice kaçırmıştır. Rejim değişecek diyorlar, külliyen yalandır. Değişecek olan sadece hükümet etme sistemidir, yenisinin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Federal sistem gelecek, Türkiye eyaletlere bölünecek, üniter yapı bozulacak diyorlar. Tümden iftira, tümden hayal mahsulüdür. Milliyetçi Hareket Partisi varken, Gakgoşlar şuurlu ve uyanıkken, Türkiye'yi federasyona sürüklemeye hiçbir işbirlikçi, casus, melun ve yabancı ajanın gücü yetmeyecektir. Ve de böyle birisi veya birileri henüz anasının karnından doğmamıştır. İlk dört madde güvencededir. Teminat Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Anayasa'ya millet damgasını vurmuştur. Kırmızı çizgilerimizi aşındırmaya kalkanın alnını karışlayacağımız da iyi bilinmelidir."